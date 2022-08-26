شاهد: وحدات حماية الشعب الكردية تمشط مخيم الهول لمطاردة عناصر داعش

قالت وحدات حماية الشعب الكردية إنها اعتقلت عشرات المشتبه بهم بمخيم في سوريا يأوي أقارب أعضاء ما يسمى بـ "تنظيم الدولة الإسلامية"، وذلك في إطار حملة على الجهاديين. ويتعلق الأمر بمخيم الهول الذي يعدّ أكبر مخيم للنازحين الذين فروا بعد طرد التنظيم المتطرف من آخر معقل لهم في سوريا العام 2019 على يد قوات سوريا الديمقراطية التي تحظى بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

ولا تزال هذه المنطقة موطنا لأكثر من 56 ألف شخص، معظمهم من السوريين والعراقيين، ولكن بينهم أيضًا أجانب على علاقة بالمتطرفين. وازداد اضطراب المخيم الواقع في شمال شرق سوريا هذا العام حيث قُتل ما لا يقل عن 26 شخصا، وفقًا للأمم المتحدة.

وقال سيمند علي من وحدات حماية الشعب الكردية إن عملية التمشيط التي بدأت الخميس "تهدف لاعتقال عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في المخيم الذين يقفون وراء الهجمات الإرهابية". وأكد أنه تمّ حتى الآن اعتقال ما لا يقل عن 27 مشتبها به.

وأضاف علي "بدأت قواتنا في تفكيك الخيام الفارغة التي استخدمها تنظيم الدولة الإسلامية أثناء الهجمات وبدأت في تسجيل أسماء السكان ... وجمع البصمات".

وعلى ما يبدو فقد انتشرت قوات الأمن الكردية بكثافة في المخيم هذا الجمعة وسارت حوله بعربات سوداء مصفحة وقامت بتقييد حركة الأشخاص لتنفيذ العملية.

ولم تتردد عناصر الأمن التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في التحقيق مع النساء والأطفال ونقلتهم إلى غرف خاصة لأخذ بصماتهم. وكانت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، قد أعلنت الخمبس عن إنطلاق عملية "تطهير" مخيم الهول.

ووصفت قوات سوريا الديمقراطية في بيان لها، مخيم الهول بأنه "سرير ساخن" لجهاديي داعش وأنصارهم، معتبرة أنها أرض خصبة للتنظيم لتجنيد مجندين جدد. وأضافت أن العملية جاءت في أعقاب حملات سابقة شنت في الهول لطرد المقاتلين من المخيم.

وتمّ إعلان دولة الخلافة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2014 حيث امتدت عبر أجزاء شاسعة من الرقة في سوريا إلى الموصل بالعراق. وبفضل معركة عسكرية طويلة وطاحنة بقيادة القوات السورية والعراقية وبدعم من الولايات المتحدة وقوى أخرى تمّ دحر الدولة الإسلامية.