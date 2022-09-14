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فرنسا

المحكمة الأوروبية تدين فرنسا وتطلب منها إعادة النظر في طلبات إعادة عائلات الجهاديين من سوريا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
مخيم الهول في مدينة الحسكة السورية الذي يضم عائلات الجهاديين - أرشيف
مخيم الهول في مدينة الحسكة السورية الذي يضم عائلات الجهاديين - أرشيف   -   حقوق النشر  يورونيوز

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا الأربعاء لعدم دراستها بطريقة مناسبة طلبات إعادة عائلات الجهاديين من سوريا، وطالبت باريس بإعادة النظر فيها في أقرب وقت ممكن.

وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعيّن على الحكومة الفرنسية إعادة النظر في طلبات المتقدّمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضدّ التعسف". وكانت عائلتان فرنسيتان لجأتا إلى هذه المحكمة بسبب احتُجاز ابنتيهما مع أطفالهما في مخيّمات في سوريا وعدم تمكنهما من العودة إلى بلدهما.