هل ستصدر قريبا إعلانات بشأن زيادة محتملة لشحنات الغاز من الجزائر إلى فرنسا؟

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران غداة زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الجزائر أنّ "إعلانات ستصدر قريباً" عن زيادةٍ محتملة لشحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا.

وأفادت إذاعة أوروبا 1 أن مفاوضات جارية حاليًا بين مجموعة الطاقة الفرنسية "إنجي"، التي كانت رئيستها كاترين ماكغريغور من بين أفراد الوفد الرسمي المرافق لماكرون، ومسؤولين جزائريين لرفع الزيادة إلى 50 في المائة من الكميات الحالية.

وقال فيران على قناة "بي اف ام تي في"، "لا أستطيع تأكيد ذلك"، بذريعة أنه "لا يعلق على معلومات متعلقة بالخارجية الفرنسية والخارجية الجزائرية". لكنه أضاف أن "إعلانات ستصدر قريبا"، مؤكدا حصول "تقارب في إطار زيارة" إيمانويل ماكرون التب بدأت مساء الخميس واستمرت حتى بعد ظهر السبت.

وشدد الرئيس الفرنسي خلال زيارته للجزائر على أن "فرنسا تعتمد بنسبة قليلة على الغاز في احتياجاتها من الطاقة أي حوالي 20 في المائة، وفي المجموع تمثل الجزائر 8 إلى 9 في المائة".

وأضاف "لسنا في وضع حيث يمكن للغاز الجزائري أن يغير المعطيات"، مشيرا إلى أن فرنسا "ضمنت احتياجاتها" لفصل الشتاء والمخزونات في حدود 90 في المائة.

وأبرمت الجزائر مؤخرًا اتفاقيات مع إيطاليا لزيادة شحنات الغاز بحلول نهاية العام عبر خط أنابيب الغاز ترانسميد. وأصبحت الجزائر المورد الأول لإيطاليا متقدمة على روسيا، بعد غزو أوكرانيا.

ومنذ بداية عام 2022، زودت الجزائر إيطاليا بـ 13.9 مليار متر مكعب، متجاوزة الكميات المتفق عليها سابقًا بنسبة 113 في المائة. وتعتبر الجزائر أول مصدّر للغاز في افريقيا وتمد أوروبا بنحو 11 في المائة من احتياجاتها.