شاهد: إخلاء منازل بالقرب من موقع هدم ناطحتي سحاب بالهند

صدرت أوامر لآلاف السكان بإخلاء شققهم في منطقة على مشارف العاصمة الهندية نيودلهي لمدة عشر ساعات يوم الأحد قبل هدم ناطحتي سحاب جرى تشييدهما بالمخالفة للقانون.

تم نشر العشرات من أفراد الشرطة والطوارئ لمتابعة هذه العملية. ومن المتوقع أن يستغرق هدم البرجين من تسع ثوان إلى 15 ثانية، ويبلغ ارتفاع كل منهما 103 أمتار ويضمان 850 وحدة شاغرة.

وتم تحويل حركة المرور حول برجي أبيكس وسياني الواقعين على طريق سريع مزدحم يربط ولاية أوتار براديش، الأكثر اكتظاظا بالسكان، بالعاصمة.

وأمرت المحكمة العليا العام الماضي بهدم البرجين الواقعين بمنطقة نويدا بعد معركة قانونية طويلة انتهت بالتحقق من انتهاك العديد من أنظمة البناء وقواعد السلامة من الحرائق.

وقال مسؤولون لقنوات إخبارية محلية إن أكثر من 3700 كيلوجرام من المتفجرات ستستخدم في عملية الهدم التي ستتم نحو الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.