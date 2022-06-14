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الهند

شاهد: محاولات إنقاذ طفل محاصر في بئر ضيق بوسط الهند

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بقلم:  يورونيوز
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محاولات إنقاذ الطفل
محاولات إنقاذ الطفل   -   حقوق النشر  NATIONAL DISASTER RESPONSE FORCE/AP Photo

تحاول فرق إنقاذ في الهند الوصول إلى طفل في العاشرة من عمره، محاصر في بئر ضيقة في ولاية تشاتيسجاره بوسط البلاد.

وكان الصبي راهول ساهو الذي يعاني من ضعف في السمع ومشاكل في النطق يلعب في فناء المنزل الخلفي يوم الجمعة عندما سقط في البئر المكشوف البالغ عمقه 24 متراً.

ويسعى رجال الإنقاذ الوصول للطفل عبر حفر نفق مواز للبئر لا يتجاوز عرضه القدمين، ونجحوا بالفعل بإدخال أنبوب أكسجين وكاميرا إلى البئر.

وقال قائد شرطة منطقة جنجير، فيجاي أغراوال، إن الولد " يستجيب بشكل جيد" لرجال الإنقاذ، وأن الكاميرا تراقب حالته وتحركاته.

لكن سوء الأحوال الجوية بالإضافة إلى خروج الأفاعي والعقارب أثناء الحفر تعيق جهود الإنقاذ وفقاً لمسؤولين محليين.

المصادر الإضافية • أ ف ب