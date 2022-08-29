شاهد: إضراب موظفي السكك الحديدية في هولندا يشلّ حركة النقل من وإلى أمستردام

توقفت الإثنين حركة النقل بالسكك الحديدية في العاصمة الهولندية أمستردام والمناطق المحيطة بها، بما فيها مطار سخيبول الدولي، جرّاء أحدث حلقة في سلسلة الإضرابات التي أعلنها موظفو هذا القطاع الأسبوع الماضي مطالبين بزيادة الأجور لمواجهة التضخم المتصاعد في البلاد.

وأفادت شركة "يوروستار" التي تدير الخط الحديدي بين أمستردام والعاصمة البريطانية، لندن، أن قطاراتها لن تتوجه اليوم إلى روتردام أو إلى أمستردام، كما وأن شركة "ثاليس" التي تعمل قطاراتها في فرنسا وهولندا وبلجيكا، حذرت من أن خدماتها ستتوقف هي أيضاً من وإلى المدينتين الهولنديتين المذكورتين.

ومن جهتها، قالت إدارة مطار سخيبول في موقعها على الشبكة العنكبوتية إن حركة القطارات "محدودة"، أو "غير ممكنة" في إشارة إلى توقف النقل من وإلى المطار المذكور، وذلك على الرغم من أن ثمة قطارين ينطلقان كل ساعة من سخيبول إلى مدينة أوترخت وسط البلاد، وبالعكس.

يذكر أن إضراب موظفي السكك الحديدية يعدّ أحدث ضربة لمطار سخيبول أحد أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا، والذي كان قد أعلن قبل نحو أسبوعين أنه سيدفع تعويضات للركاب الذين فوتوا رحلاتهم بسبب طوابير الانتظار الطويلة في ظل الفوضى التي شابت فصل الصيف جراء النقص الحاد في أعداد موظفي الأمن والخدمات والملاحة على إثر جائحة كورونا.

ونصحت إدارة سخيبول المسافرين من وإلى أمستردام، "باستخدام وسائل نقل بديلة"، كالسيارات الخاصة وسيارات الأجورة إضافة إلى الباصات.

وكان عمّال السكك الحديدية في هولندا، قد أعلنوا إضراباً عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، فيما يؤكد القائمون على النقابات أن عمّال السكك الحديدية يتعرضون لضغط شديد في العمل جراء نقص الموظفين في الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، كما أنهم باتوا بحاجة إلى زيادة كبيرة في الأجور بسبب التضخم الذي ضرب هولندا أسوة بباقي دول أوروبا لأسباب كثيرة أبرزها الحرب الروسية على أوكرانيا.