English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
هولندا

هولندا.. إضراب عمال السكك الحديدية للمطالبة بزيادة الأجور

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
صورة تُظهر لوحة معلومات فارغة فوق رصيف القطارات بمحطة مدينة زفولا جراء إضراب موظفي السكك الحديدية الهولندية للمطالبة بزيادة الأجور، 24 أغسطس 2022.
صورة تُظهر لوحة معلومات فارغة فوق رصيف القطارات بمحطة مدينة زفولا جراء إضراب موظفي السكك الحديدية الهولندية للمطالبة بزيادة الأجور، 24 أغسطس 2022.   -   حقوق النشر  AFP

بدأ عمال السكك الحديدية في هولنداإضرابا يوم الجمعة في الجزء الغربي من البلاد، الأكثر اكتظاظا بالسكان، فيما يسعون إلى زيادة الأجور لمواجهة التضخم المتصاعد.

وقالت شركة إن.إس للسكك الحديدية إن ذلك يعني أن حركة المرور ستتعطل في أماكن أخرى في هولندا، بما في ذلك الطرق الدولية المؤدية إلى بلجيكا.

ونصحت المسافرين على موقعها على الإنترنت باستخدام وسائل نقل أخرى أو تأجيل الرحلات.

والإضراب الذي يستمر 24 ساعة هو الثاني في غضون ثلاثة أيام وكان الإضراب الأول في المنطقة الشمالية من البلاد يوم الأربعاء.

وتحتج النقابات على تعليق محادثات مع الإدارة طالبوا خلالها بزيادة الأجور.

ومن المقرر أن ترتفع أسعار المستهلكين في هولندا بنسبة 9.9 بالمئة في عام 2022، ومن المتوقع أن تزيد 4.3 بالمئة العام المقبل.

وتخطط نقابات عمال السكك الحديدية لثلاث إضرابات أخرى لمدة 24 ساعة، يوم الاثنين في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، والثلاثاء في وسط هولندا، والأربعاء في الجزء الجنوبي الشرقي.

المصادر الإضافية • رويترز