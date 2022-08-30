شاهد: طائرات مدنية عملاقة تحلق على علو منخفض من المصطافين على شاطئ قرب مطار لارنكا

أظهر شريط مصور لوكالة فرانس برس عشرات المصطافين على شاطئ ماكنزي في جزيرة قبرص، مستلقين على الرمال الذهبية ينعمون بدفء أشعة الشمس ومشاهدة زرقة مياه البحر المتوسط، وهم يشاهدون الهبوط التدريجي لطائرات ركاب مدنية من مختلف الخطوط العالمية، إلى حد اقترابها الشديد من مستوى البحر، قبل نزولها في مطار لارناكا. المشهد فيه شيء من الإثارة، ما جعل عديد الأشخاص يلتقطون صور "سيلفي" مع خلفية للطائرات التي كانت قريبة منهم وهي تحلق على ارتفاع منخفض، ولكن ضجيج محركات الطائرات قد يكون مزعجا لمن جاء ينشد هدوءا، لا تقطعه إلا ملاطفة أمواج البحر للشاطئ.