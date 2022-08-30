فيديو: ليتوانيا تنتهي من بناء حاجز بطول 550 كم لمنع الهجرة من بيلاروس

أعلنت ليتوانيا الإثنين أنّها أكملت بناء حاجز على طول حدودها مع بيلاروس بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

والحاجز الذي بُني على شكل سياج ارتفاعه أربعة أمتار وأسلاك شائكة، يمتدّ بطول حوالى 550 كيلومتراً من الحدود المشتركة البالغة حوالى 700 كيلومتر.

وقالت رئيسة الحكومة الليتوانية إنغريدا سيمونيت للصحافيين "في جميع الأقسام، اكتمل العمل بنسبة 100 في المئة".

وأضافت أنّه في ما يتعلق بباقي الحدود التي تعبر المستنقعات والبحيرات والأنهار، من "المستحيل تقنياً" بناء حاجز مادّي.

وارتفعت الهجرة غير الشرعية إلى ليتوانيا هذا العام، حيث تمكّن حوالى 4200 مهاجر - معظمهم من الشرق الأوسط وإفريقيا - من عبور الحدود من بيلاروس.

واتهم الغرب النظام البيلاروسي بتدبير هذا التدفّق مع حليفه الروسي، في إطار هجوم "هجين"، الأمر الذي تنفيه مينسك.

وتتّبع ليتوانيا سياسة تهدف إلى منع دخول المهاجرين، كما تُتهم بتطبيق عمليات منع غير قانونية.

وعلى الرغم من هذه الاتهامات، قالت سيمونيت إنّ بلادها ستستمر في اعتماد هذا التكتيك المثير للجدل وستدرس الإمكانيات القانونية التي من شأنها أن تسمح لها بالحفاظ عليه حتى من دون فرض حالة الطوارئ.

إلّا أنّ سيمونيت أضافت "سيكون علينا القيام بالكثير من العمل في هذا المجال".

وازداد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون العبور إلى ليتوانيا أخيراً. ورفض حرس الحدود السبت الماضي دخول 125 مهاجراً، وهو أعلى رقم منذ بداية العام.