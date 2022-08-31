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المجر

المجر توقع صفقة مع غازبروم مقابل 5.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي

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بقلم:  يورونيوز
شعار شركة غازبروم الروسية في موسكو - أرشيف
شعار شركة غازبروم الروسية في موسكو - أرشيف   -   حقوق النشر  AFP

قالت المجر إنها وقعت اتفاقا مع شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم لشراء 5.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الإضافي.

وقال زولتان كوفاكس، المتحدث باسم الحكومة المجرية، إن ذلك سيكون على رأس الإمدادات الحالية للبلاد. وأضاف أن "إمدادات الطاقة في المجر آمنة".

كما أعلن وزير الشؤون الخارجية المجري عن هذه الصفقة عبر صفحته على فيس بوك، أثناء اجتماعه مع وزراء الاتحاد الأوروبي.

واجتمع الوزراء لمناقشة احتمال حظر تأشيرة الدخول على السياح الروس ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تسارع فيه أوروبا لخفض استهلاك الطاقة والتعامل مع انخفاض إمدادات الغاز الروسي.

أوقفت غازبروم إمدادات الغاز إلى خط أنابيب نورد ستريم 1 الأوروبي في وقت سابق من يوم الأربعاء للصيانة، وسط مخاوف في الاتحاد الأوروبي من أن روسيا ستتوقف عن تصدير الغاز الطبيعي ردا على العقوبات.