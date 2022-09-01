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ألمانيا
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ألمانيا: ملف التعويضات البولندية "أغلق"

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بقلم:  يورونيوز
مشهد عام للعاصمة الألمانية، برلين.
مشهد عام للعاصمة الألمانية، برلين.   -   حقوق النشر  ODD ANDERSEN/AFP or licensors

رفضت ألمانيا الخميس مطالبة بولندا بتعويضات عن خسائر الحرب العالمية الثانية التي قدرتها وارسو بألف وثلاثمائة مليار يورو، قائلة إن القضية "مغلقة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن "موقف الحكومة الفدرالية لم يتغير، قضية التعويضات مغلقة". وأضاف "تنازلت بولندا عن مزيد من التعويضات منذ وقت طويل، في عام 1953، وأكدت هذا التنازل مرارًا وتكرارًا"، بعد صدور تقرير بولندي جديد الخميس قدر تكلفة الحرب بنحو 6,2 تريليون زلوتي (1300 مليار يورو).

المصادر الإضافية • أ ف ب