ألمانيا: ملف التعويضات البولندية "أغلق"

رفضت ألمانيا الخميس مطالبة بولندا بتعويضات عن خسائر الحرب العالمية الثانية التي قدرتها وارسو بألف وثلاثمائة مليار يورو، قائلة إن القضية "مغلقة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن "موقف الحكومة الفدرالية لم يتغير، قضية التعويضات مغلقة". وأضاف "تنازلت بولندا عن مزيد من التعويضات منذ وقت طويل، في عام 1953، وأكدت هذا التنازل مرارًا وتكرارًا"، بعد صدور تقرير بولندي جديد الخميس قدر تكلفة الحرب بنحو 6,2 تريليون زلوتي (1300 مليار يورو).