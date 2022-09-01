شاهد: بوتين "يفتتح" مدارس روسية في طاجيكستان ... ولكن عن بُعد

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمن اليوم الخميس 5 مدارس روسية في طاجيكستان. غير أن بوتين لم يكن حاضرا في عين المكان، بل شارك في الافتتاح عن طريق البث المباشر للفيديو بينما كان يجلس في مكتبه في كالينينغراد على بعد آلاف الكيلومترات. كذلك يظهر من مقاطع الفيديو أن رئيس طاجيكستان كان أيضا حاضرا عن طريق الفيديو، ولم يكن شخصيا في عين المكان.

وتزامنا مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، افتتح الرئيسان 5 مدارس روسية، إحداها في العاصمة الطاجيكية دوشانبه والأخرى المتبقية في كولاب وخجند وباختر وتورسونزودا. وسيتم تدريس جميع المواد في هذه المدارس باللغة الروسية، وسيكون المعلمون أيضًا روس.

"مكانة خاصة"

وأشار فلاديمير بوتين إلى أنه راضٍ عن الاهتمام المتزايد بتعليم اللغة الروسية في طاجيكستان. كما شدد الرئيس الروسي على أن الاهتمام باللغة الروسية هو نتيجة "مكانتها الخاصة" في دستور طاجيكستان. وقال خلال الافتتاح: "نلاحظ بارتياح الاهتمام المتزايد بتلقي التعليم باللغة الروسية بين مواطني طاجيكستان. هذا التوجه هو إلى حد كبير نتيجة للمكانة الخاصة للغة الروسية في دستور طاجيستان، وهي لغة التواصل بين الأعراق."

يذكر أن طاكيجستان بلد في آسيا الوسطى وكان جزءاً من الاتحاد السوفياتي حتى استقلاله عنه عام 1991.