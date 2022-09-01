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روسيا
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الكرملين: بوتين لن يحضر مراسم دفن ميخائيل غورباتشوف

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بقلم:  يورونيوز
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع باقة ورد أمام جثمان الرئيس السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع باقة ورد أمام جثمان الرئيس السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف.   -   حقوق النشر  أ ف ب

أعلن الكرملين الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر مراسم دفن ميخائيل غورباتشيف، آخر زعيم للاتحاد السوفياتي، الذي توفي مساء الثلاثاء عن 91 عامًا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافة "نعرف أن المراسم الرئيسية ستُقام في الثالث من أيلول/سبتمبر، وكذلك مراسم الدفن، لكن جدول الرئيس لن يسمح له بأن يحضر".

وأوضح أن بوتين سبق أن توجه إلى المستشفى حيث توفي غورباتشيف في موسكو "لوضع زهور قرب نعشه".

وأشار بيسكوف إلى أنه ستكون هناك "عناصر جنازة رسمية" أثناء تشييع غورباتشيف، خصوصًا مشاركة "حرس الشرف"، وأن ذلك سيُنظّم "بمساعدة الدولة".

وتوفي غورباتشيف مساء الثلاثاء "بعد صراع طويل مع مرض خطر"، حسب ما أفاد المستشفى التابع للرئاسة الروسية حيث كان يعالج.

ويحظى غورباتشيف الذي وصل إلى السلطة في 1985، باحترام كبير في الدول الغربية، فيما يأخذ عليه جزء من الروس مساهمته في انهيار الاتحاد السوفياتي.

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وكان غورباتشيف آخر زعيم لا يزال على قيد الحياة من حقبة الحرب الباردة التي يتردد صداها راهنا منذ قرار الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.