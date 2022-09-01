وفاة مسؤول رفيع في قطاع النفط الروسي إثر سقوطه من نافذة مستشفى

توفي رافيل ماغانوف المدير العام لشركة "لوك أويل"، ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، اليوم الخميس، بعد سقوطه من نافذة الطابق السادس في مشفى بالعاصمة، موسكو، وفق ما ذكرت "رويترز" نقلاً عن وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

وأكد المشفى المخصص لعلاج النخبة السياسية والاقتصادية في روسيا، وفاة ماغانوف (67 عاماً) صباح اليوم، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل حول الظروف والملابسات المتعلقة بوفاته.

وفي بيان نشرته في موقعها على الشبكة العكبوتية، قالت شركة "لوك أويل": "نعرب عن أسفنا الشديد بأن نعلن عن وفاة رافيل ماغانوف، رئيس مجلس إدارة الشركة بعد إصابته بمرض خطير"، على حد وصف البيان.

وأضافت "لوك أويل" أن ماغانوف "ساهم إلى حد كبير ليس فقط في تطوير الشركة، وإنما أيضاً في تطوير قطاع الغاز والنفطي الروسي بأكمله".

ويجدر بالذكر أن ماغانوف هو المسؤول التنفيذي الثاني لـ"لوك أويل" الذي يموت خلال الأشهر الأخيرة في ظروف غامضة، إذ كان عُثر على رجل الأعمال الروسي الملياردير ألكسندر سوبوتين، 43 عاماً ميتاً في شهر أيار/مايو الماضي، وفتحت الشرطة الروسية تحقيقاً جنائياً لمعرفة أسباب الوفاة، علماً بأن سوبوتين كان قبل وفاته يشغل منصب المدير التنفيذي للشركة.

وكان ماغانوف انتقد علانية في شهر آذار/مارس الماضي الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي السادس من الشهر المذكور، أصدرت "لوك أويل" بياناً للمساهمين في الشركة أعربت فيه عن قلقها "العميق بشأن الأحداث المأساوية في أوكرانيا"، ودعت إلى إنهاء النزاع المسلح، وأكدت تعاطفها "الصادق مع جميع الضحايا الذين تضرروا من هذه المأساة"، على حد تعبير البيان الذي أضاف قائلاً: "إننا نؤيد بقوة وقف إطلاق النار الدائم وتسوية المشكلات من خلال المفاوضات الجادة والدبلوماسية".

وتعدّ شركة "لوك أويل" واحدة من أكبر شركة إنتاج النفط والغاز في العالم، ووفقاً للبيانات المنشورة على موقعها في الإنترنت، فإن نسبة حصتها من إنتاج النفط الخام العالمي بأكمله، تبلغ أكثر من 2 بالمائة، واعتباراً منن العم الماضي بدأت الشركة تحقق إيرادات سنوية بلغت قيمتها 31 مليار يورو.

ويشار إلى أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت يوم أمس الأربعاء أنه تم إصدار أمر قضائي بمصادرة طائرة بقيمة 45 مليون دولار مملوكة لشركة "لوك أويل" الروسية للطاقة، مضيفة أن الطائرة توجهت في رحلة إلى روسيا ثم أقلعت منها في انتهاك لعقوبات وزارة التجارة الأمريكية على موسكو.