اعتبارا من فاتح سبتمبر.. السفر بالقطار مجانا في إسبانيا خلال الخريف

بدأت إسبانيا اليوم الخميس بالعمل ببرنامج يعرض رحلات مجانية بالقطار اعتبارا من الأول من سبتمبر وحتى الـحادي والثلاثين من ديسمبر، أي حتى نهاية العام. وينطبق هذا البرنامج، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في 12 يوليو تموز، على قطارات المسافات القصيرة والمتوسطة التي تديرها شركة السكك الحديدية الوطنية رينفه Renfe، وسيكون مفتوحا لجميع الجنسيات، بمن فيها السياح الأجانب.

تتوفر تذاكر مجانية في جميع قطارات رينفه المحلية (Cercanías و Rodalies) وكذلك الخطوط الإقليمية للمسافات المتوسطة التي تغطي الرحلات التي تقل عن 300 كيلومتر (خطوط Media Distancia).

هذا الخصم البالغ 100% سيكون متاحا فقط على تذاكر الرحلات المتعددة، لكن ليس على تذاكر الرحلة المفردة. كما أنه لن يكون متوفرا في خدمات السفر الأخرى، بما في ذلك قطارات المسافات الطويلة وتلك التي تديرها شركات أخرى.

قد يعني هذا السفر بالقطار بالمجان بين مدن مثل برشلونة وإشبيلية أو مدريد وبلباو – لكن فقط إذا كان المسافرعلى استعداد للالتزام بشراء تذكرة موسمية.

التخفيف من معاناة المواطن بعد ارتفاع الأسعار

وعلى الرغم من أن التذاكر مجانية، إلا أنه يلزم إيداع مبلغ 10 أو 20 يورو للاستفادة من العرض. ويجب على المسافر أن يكون قد قام بما لا يقل عن 16 رحلة بحلول نهاية شهر ديسمبر لاسترداد هذا المبلغ.

وكانت إسبانيا قد وضعت خصما يبلغ 50% على تذاكر قطارات رنفه في يونيو حزيران الماضي لتخفيف أعباء تكاليف النقل على المواطنين، إلا أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وبعد مراجعة الوضع المالي لبلاده، قرر أن يجعل رحلات القطارات مجانية لفترة معينة من الزمن.

وتهدف تذاكر القطار المجانية إلى الحد من تأثير أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في البلاد.

تذكرة التسعة يورو في ألمانيا

وقدمت دول أوروبية أخرى مساعدات مماثلة لمواطنيها، ففي ألمانيا مثلا، كان السفر في يونيو حزيران حتى أغسطس آب في جميع وسائل المواصلات العامة والقطارات المحلية بتذكرة موحدة أطلق عليها تذكرة التسعة يورو. ومقابل هذا المبلغ الزهيد كان المسافر باستطاعته أن يستخدم الحافلات ومترو الأنفاق والترام والقطارات المحلية لشهر كامل دون أي قيود في جميع أنحاء ألمانيا. ولقيت هذه التذاكر إقبالا وترحيبا كبيرين لدى المواطنين الألمان.

أما إسبانيا فقد قررت المضي قدمًا من خلال جعل السفر بالقطار على خدمات رينفه مجانًا بين سبتمبر وديسمبر من هذا العام.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء سانشيز: "أدرك تمامًا الصعوبات اليومية التي يواجهها معظم الناس. أعلم أن راتبك ينخفض أكثر فأكثر، وأنه من الصعب تغطية نفقاتك، وأن سلة التسوق الخاصة بك أصبحت أكثر وأكثر تكلفة". وأضاف: "سأعمل دون كلل أو ملل للدفاع عن الطبقة العاملة في هذ البلد."

من أين سيأتي التمويل؟

سيتم تمويل تذاكر القطارات المجانية عن طريق ضريبة جديدة على البنوك وشركات الطاقة التي استفادت من ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الطاقة. من المقرر أن يتم فرض الضريبة الجديدة في عام 2023، ويتوقع أنها قد تدر ما يصل إلى 7 مليارات يورو في غضون عامين. كما سيتم استخدام الأموال من هذه الضرائب لبناء 12 ألف منزل جديد وتمويل برامج المنح الدراسية للشباب.