لأول مرة في مصر.. مطعم يفتح أبوابه للمحتاجين بالمجان

بقلم: يورونيوز

للمرة الأولى في مصر، تم افتتاح أول فرع لسلسة مطاعم "الأخوة الإنسانية"، يقدم للمحتاجين وجبات بالمجان، ويسعى لتوفير وجبات غذائية متكاملة للأسر الأولى بالرعاية.

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وحضرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية الافتتاح، يوم الأربعاء، حيث يأتي هذا المطعم تنفيذاً للبروتوكول الذي تم توقيعه بين الوزارة ومؤسسة الأخوة الإنسانية في مايو/أيّار الماضي، بهدف تعزيز التكافل المجتمعي حيث تشارك الوزارة من خلال برامج دعم المواطنين ومن قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر فيه.

والهدف من هذه المبادرة هو تقديم الطعام مجاناً لمن لا يملك ثمنه، على أن يتم التعامل معهم تماماً كعملاء صوناً لكرامتهم.

التغذية السليمة حق للفقراء

وترتكز فكرة المشروع على مبدأ الأخوة والتكافل، حيث سيتم تقديم وجبات إلى جميع الفئات في المجتمع من خلال مساهمة القادر على تحمل عبء تكلفة وجبة غير القادر، وسيكون بمقدور الأشخاص والهيئات الراغبة في مساندة هذه المبادرة شحن بطاقات مُسبقة الدفع لتحمل تكاليف وجبات الأسر المستهدف مساعدتها، على ما ذكرت الوزارة.

وتشمل قائمة الطعام، الموحدة لجميع الفئات، العديد من الخيارات، ويوجد بها وجبات مخصصة للأطفال بقيمة غذائية وصحية متكاملة على غرار تجربة "الوجبة السعيدة" في المطاعم التجارية.

وأكدت وزيرة التضامن أن هذه المبادرة تنمي الإحساس بمسؤولية الفرد في المجتمع تجاه الآخر، وتؤكد أنّ التغذية الجيدة والسليمة حق للفقراء، والمساهمة في كفالة هذه الحقوق هو واجب على الجميع، وبصفة خاصة على مؤسسات التمويل وعلى الفئات المقتدرة اقتصادياً.