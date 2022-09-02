مصارع إيراني يستلم ميدالية ذهبية بعد عشر سنوات من أولمبياد لندن

استلم المصارع الإيراني كميل قاسمي، صاحب الميدالية البرونزية في وزن 120 كيلوغراما خلال أولمبياد لندن العام 2012، الميدالية الذهبية للمسابقة عينها الخميس، بعد استبعاد صاحبي المركزين الأول والثاني لتعاطيهما المنشطات، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وكتبت وكالة ارنا: "تلقى كميل قاسمي رسمياً ميداليته الذهبية لمسابقة المصارعة الحرة لوزن 120 كلغ في أولمبياد لندن الصيفي 2012، وأصبح مصارع الوزن الثقيل الأكثر تتويجاً في تاريخ إيران"، وتابعت: "كانت اللجنة الأولمبية الدولية وجّهت العام الماضي رسالة إلى اللجنة الأولمبية الإيرانية تبلغها قرارها بإنهاء التحقيق بشأن تنشط الأوزبكي أرتور تاميازوف والجورجي دافيت مودزماناشفيلي".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت في تموز/يوليو 2019 ان قاسمي أحرز الذهبية. وقال قاسمي خلال حفل استلام الذهبية في طهران: "هذا شعور جيد وجميل. الميدالية الأولمبية الذهبية يتمناها كلّ رياضي".

وأضافت ارنا أن رئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية رضا صالحي أميري، استلم الذهبية خلال رحلة إلى مدينة لوزان السويسرية، مقرّ الأولمبية الدولية، قبل أشهر قليلة.

ونتيجة لهذا التنشط المزدوج، تشارك الذهبية مع قاسمي الروسي بيليال ماخوف الذي أحرز أصلاً البرونزية على غرار المصارع الإيراني. وأوقف المصارع الروسي بدوره في أيلول/سبتمبر 2021 لأربع سنوات، بمفعول رجعي حتى كانون الثاني/يناير 2024، بعد تعاطيه مادة محظورة.

وقاسمي الذي يبلغ من العمر 34 عاماً، والمولود في مقاطعة مازاندران شمال إيران، يملك في سجله أيضاً الميدالية الفضية في أولمبياد ريو دي في البرازيل لوزن 125 كيلوغراما.