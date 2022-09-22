الإعدام مع إرجاء التنفيذ في حق وزير العدل الصيني السابق بعد إدانته بتهم فساد

أفاد التلفزيون الرسمي الصيني أن وزير العدل الصيني السابق فو زينهوا حكم عليه بالإعدام مع إرجاء التنفيذ لمدة عامين بتهمة تلقي رشاوى ومساعدة مجرمين بمن فيهم شقيقه على إخفاء نشاط غير قانوني.

تضاف إدانة وزير العدل السابق إلى سلسلة اتهامات لكبار المسؤولين الذين عوقبوا بتهمة الفساد في حملة طويلة الأمد شنتها السلطات منذ تولى الرئيس شي جين بينغ السلطة في أواخر العام 2012.

وأوضح تلفزيون الصين المركزي على موقعه على الإنترنت أن فو الذي يبلغ من العمر 67 عاما أقر بأنه مذنب في إساءة استغلال سلطاته أثناء ممارسته مهامه من بينها عمله كوزير ورئيس شرطة العاصمة الصينية بكين بين أعوام 2005 و2021 لإخفاء جرائم شقيقه وآخرين.

وحسب صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية الصادرة في يوليو-تموز، فقد تلقى فو أموالا وممتلكات تصل إلى 117 مليون يوان أي 16.5 مليون دولار ولم يتم ذكر أي تفاصيل حول الاتهامات الموجهة إلى فو ويهوا، شقيق الوزير السابق.

عادة ما يتم تخفيف أحكام الإعدام في الصين مع إرجاء التنفيذ إلى فترات سجن طويلة إذا تم اعتبار أن المحكوم عليه ينوي إصلاح حاله. وقد أكد تلفزيون "سي سي تي في" إن فو سيحكم عليه بالسجن المؤبد دون عفو ​​مشروط إذا تم تخفيف عقوبته.