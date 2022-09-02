شاهد: محتجون غاضبون على انقطاع الكهرباء في بورتوريكو يكدسون أجهزتهم المعطّلة أمام مجلس البلدية

احتج سكان بورتوريكو على خلفية الانقطاع المستمرللتيار الكهربائي المستمر ما تسبب في تعطل أجهزتهم المنزلية. ونقل المتظاهرون الغاضبون الأجهزة الكهربائية المعطلة لعرضها أمام مدخل مجلس بلدية مدينة سان خوان يوم الخميس في احتجاج آخر ضد شركة الطاقة "لوما".

وقد أدت الانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تعطل الأجهزة الكهرومنزلية باهظة الثمن وأجبرت المواطنين على إيجاد بدائل للحفاظ على برودة الطعام والأدوية الأساسية.

وكان مكتب الطاقة في بورتوريكو قد وافق على تقوية الكهرباء بنسبة بلغت سبع مرات خلال هذا العام بناءً على طلب من شركة "لوما" للطاقة.

وشددت "لوما" على أنها تتعامل مع شبكة كهرباء أهملت الحكومة المحلية صيانتها لعقود من الزمن والتي دمّرها إعصار ماريا في سبتمبر 2017 ، مع بدء جهود إعادة الإعمار قبل أشهر فقط.

وكانت هيئة الطاقة في بورتوريكو، التي تبلغ ديونها أكثر من 9 مليارات دولار تدير نقل وتوزيع شبكة الكهرباء قبل أن توقع شركة "لوما" على عقد بدأ في يونيو 2021 من أجل تسيير وإدارة شبكة التوزيع.