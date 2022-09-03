غازبروم الروسية توقف إلى أجل غير مسمى ضخّ الغاز إلى أوروبا عبر أنبوب "نورد ستريم 1"

معركة كسر العظم بين روسيا والغرب تمضي قُدُما..

قالت شركة غازبروم الروسية إن خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا المقرر إعادة فتحه في نهاية الأسبوع سيظل مغلقًا حتى يتم إصلاح التوربينات، مما يؤدي إلى قطع طريق إمداد رئيسي إلى أوروبا إلى أجل غير مسمى.

ويُعتقد أن الخطوة التصعيدية قد اتُخذت ردّا على خطوة وزراء خارجية الدول السبع الذين أعلنوا أنهم يسعون لتطبيق حد أقصى لأسعار النفط الخام ومنتجات البترول الروسية. حيث حذر الكرملين في وقت سابق الجمعة، من أن فرض سقف لسعر بيع النفط الروسي "سيزعزع استقرار" السوق النفطية. كما قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف إن موسكو ستوقف إمدادات الغاز لأوروبا إذا مضت بروكسل قدما في تحديد سقف لسعر الغاز الروسي.

وذكرت شركة غازبروم في بيان لها أنها حددت تسريبات نفطية من أربعة توربينات في محطة ضاغط في الطرف الروسي من خط الأنابيب، بما في ذلك التوربينات التشغيلية الوحيدة.

وكانت الشركة قد قطعت في وقت سابق إمدادات الغاز عن شركة الطاقة الفرنسية "إنجي"، لعدم دفعها المستحقات المالية لشهر تموز يوليو الماضي. بينما أعلنت شركة الطاقة الفرنسية في بيان مقتضب قبل أيام أن هناك "خلافا بين الطرفين على تطبيق العقود".