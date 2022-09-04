الشرطة الفرنسية وخفر السواحل ينقذون 190 مهاجرا حاولوا عبور بحر المانش

أفاد مسؤولون فرنسيون بأنه تم إنقاذ قرابة 190 مهاجرا حاولوا عبور قناة المانش بين شمال فرنسا وجنوب إنكلترا، وذلك خلال سلسلة من عمليات الإغاثة التي جرت السبت.

وقالت سلطات السواحل (بريمار) في بيان إن دورية بحرية انتشلت في الساعات الأولى من صباح السبت نحو 60 شخصا قبالة الساحل الفرنسي. وتم أيضا إنقاذ 50 آخرين في وقت لاحق من الصباح وأعيدوا إلى الأراضي الفرنسية.

وفي الوقت ذاته، تم صباح السبت استدعاء قوات الدرك الفرنسية التي أنقذت 47 شخصا قبالة الساحل الشمالي، فيما أُنقِذ 29 آخرون في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وقال بيان "بريمار" إنه تم إنقاذ ما يقرب من 190 شخصا في أقل من 24 ساعة.

وتحاول أعداد متزايدة من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى إنكلترا عبور القناة في قوارب متداعية بعد أن فرضت السلطات مزيدا من الإجراءات الأمنية في ميناء كاليه ونفق القناة.

مسألة العبور البحري محفوفة بالمخاطر لأن القناة تُعتبر واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم.