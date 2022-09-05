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إيران

إيران تشترط إغلاق تحقيقات وكالة الطاقة من أجل التوصل إلى اتفاق نووي

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
أمام مبنى المفاعل في محطة بوشهر للطاقة النووية، خارج مدينة بوشهر الجنوبية، إيران، 26 أكتوبر 2010
أمام مبنى المفاعل في محطة بوشهر للطاقة النووية، خارج مدينة بوشهر الجنوبية، إيران، 26 أكتوبر 2010   -   حقوق النشر  AP Photo

قال مسؤول إيراني كبير يوم الاثنين إن إيران تسعى لإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بشأن أنشطتها النووية ضمن الضمانات التي تطالب بها لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "إنهاء تحقيقات الوكالة جزء من الضمانات التي نسعى إليها من أجل التوصل إلى اتفاق نووي مستدام".

أرسلت إيران الأسبوع الماضي ردها الأخير على نص صاغه الاتحاد الأوروبي بهدف حل أزمة إحياء الاتفاق النووي الذي قيّدت طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وينذر طلب إيران بالإضرار بفرص إنقاذ الاتفاق لأن واشنطن ترفض الربط بين هذا الطلب وتحقيق الوكالة.

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وبدت إعادة إحياء الاتفاق النووي وشيكة على ما يبدو في مارس آذار، لكن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن انهارت بسبب عدة قضايا، من بينها إصرار طهران على إغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاتها في آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة قبل إحياء الاتفاق النووي.