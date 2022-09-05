فلاشينغ ميدوز: التونسية أنس جابر في ربع النهائي للمرة الأولى

جرّد الأسترالي نيك كيريوس الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول عالميا من لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى، عندما تغلب عليه 7-6 (13-11) و3-6 و6-3 و6-2 الأحد في الدور الرابع، فيما بلغت التونسية أنس جابر ربع النهائي للمرة الأولى.

وهي المرة الأولى يبلغ فيها الأسترالي المصنف في المركز 25 عالميا و23 في البطولة، الدور ربع النهائي في فلاشينغ ميدوز، وحذت حذوه جابر الخامسة عالميا بفوزها في منافسات السيدات على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 7-6 (7-1) و6-4.

ويلتقي كيريوس الذي خسر نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة الغراند سلام أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في الدور المقبل مع الروسي الآخر كارن خاتشانوف الـ31 عالميا والـ27 في البطولة الفائز على الإسباني بابلو كارينيو بوستا الثاني عشر 4-6 و6-3 و6-1 و4-6 و6-3 في ثلاث ساعات و21 دقيقة.

وكانت المرة الثالثة التقي فيها كيريوس مع مدفيديف هذا العام، حيث حسم الروسي المواجهة الأولى في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كانون الثاني/يناير، ورد الأسترالي في الدور ذاته من دورة مونتريال لماسترز الألف نقطة في آب/أغسطس الماضي.

وقال كيريوس (27 عاماً) "أنا سعيد لأنني تمكنت أخيرًا من أن أظهر في نيويورك كيف يمكنني اللعب بشكل جيد. أعمل كل يوم، بجد حقًا".

وأضاف "لقد كانت مباراة رائعة، ومن الواضح أن دانييل لعب تحت ضغط كبير لأنه كان يدافع عن اللقب، لكني لعبت بشكل مذهل في الشهرين الماضيين".

وبخسارته اليوم، سيفقد مدفيديف المركز الأول في التصنيف العالمي لصالح الإسباني رافايل نادال الثالث أو مواطنه كارلوس ألكاراس الرابع أو النروجي رود كاسبر الخامس والذين لا يزالون في المنافسة.

وأشاد مدفيديف بمنافسه الأسترالي مؤكدا أنه رفع مستوى لعبه إلى نفس مستوى نادال وديوكوفيتش.

دانييل ميدفيديف، من روسيا، خلال مباراته ضد نيك كيريوس من أستراليا، خلال الجولة الرابعة من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، في نيويورك، الأحد 4 سبتمبر 2022 AP Photo/Adam Hunger

وقال الروسي "نيك اليوم لعب نوعا ما على مستوى نوفاك ورافا"، مضيفا "إذا لعب بهذه الطريقة حتى نهاية البطولة، فلديه كل الفرص للفوز بها".

وحجز الإيطالي ماتيو بيريتيني بطاقته إلى ربع النهائي بفوزه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا في مباراة ماراثونية 3-6 و7-6 (7/2) و6-3 و4-6 و6-2.

وسيلاقي بيريتيني في الدور المقبل، المصنف سابعًا كاسبر رود الذي بات أول نروجي في التاريخ يبلغ ربع النهائي في فلاشينغ ميدوز إثر فوزه على الفرنسي كورنتان موتيه 6-1، 6-2، 6-7 (4/7)، و6-2.

وواصل الإيطالي المصنف 14 عالمياً والبالغ 26 عاماً سلسلة نتائجه المميزة في البطولة، بعدما أقصى في الدور السابق البريطاني أندي موراي.

ورغم غيابه عن بطولتي رولان غاروس (فرنسا المفتوحة) وويمبلدون هذا العام بسبب الإصابة والمرض، قدّم اللاعب الإيطالي أداءً جيداً في البطولات الأربع الكبرى التي سبقتهما.

فقد وصل إلى نصف نهائي بطولة أستراليا في وقت سابق العام الحالي، وربع نهائي فلاشينغ ميدوز العام الماضي.

وكان بيريتيني وصيف بطل ويمبلدون عام 2021، والذي جاء بعد وقت قصير من وصوله إلى الدور ربع النهائي في فرنسا المفتوحة.

الإيطالي ماتيو بيريتيني بعد فوزه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، خلال الجولة الرابعة من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، في نيويورك، الأحد 4 سبتمبر 2022 AP Photo/Julia Nikhinson

من جهته، بلغ رود هذا الدور في فلاشينغ ميدوز للمرة الاولى، والثالثة في الغراند سلام في العام 2022.

ورود الذي يعدّ خبيراً في الملاعب الترابية، كان وصل إلى نهائي رولان غاروس هذا العام وخسر أمام نادال.

ولدى السيدات، واصلت جابر زحفها ببلوغ ربع النهائي، عندما تغلبت على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا الثامنة عشرة 7-6 (7-1) و6-4.

وهي المرة الأولى تبلغ فيها جابر، وصيفة بطلة ويمبلدون، ثالثة الغراند سلام، الدور ربع النهائي للبطولة الأميركية وضربت موعدا مع الأسترالية أيلا تومليانوفيتش التي كانت أطاحت الأميركية سيرينا وليامس من الدور الثالث الجمعة وتغلبت على الروسية ليودميلا سامسونوفا الـ35 الأحد 7-6 (10-8) و6-1.

ووجهت جابر رسالة إلى الجماهير الأميركية من أجل دعهما في المباراة المقبلة قائلة "سأواجه أيلا التي تغلبت على سيرينا...".

ولم يسبق لجابر تخطي الدور الثالث في فلاشينغ ميدوز سابقا.

احتفلت التونسية أنس جابر بفوزها في المباراة ضد الروسية فيرونيكا كوديرمتوفا، خلال الجولة الرابعة من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، الاثنين 5 سبتمبر 2022 AP Photo/Adam Hunger

وبلغت الفرنسية كارولين غارسيا السابعة عشرة الدور ذاته للمرة الأولى في فلاشينغ ميدوز، بفوزها على الأميركية أليسون ريسك-أمريتراج 6-4 و6-1.

وسبق لغارسيا أن بلغت هذا الدور في بطولة كبرى مرة واحدة وكانت في رولان غاروس 2017.

وتقدم ابنة الـ28 عامًا مستويات مميزة مؤخرًا ووصلت الى نيويورك بعد تحقيقها لقب دورة سينسيناتي للألف ولم تخسر في مبارياتها الـ12 الاخيرة.

وسبق للفرنسية أن خسرت مواجهاتها الثلاث جميعها سابقًا امام الاميركية.

وقالت بعد الفوز "أليسون لاعبة قوية جدًا، هي مقاتلة وتتحرك جيدًا ولكن كنت جاهزة ذلك".

وتلتقي غارسيا في الدور المقبل مع الأميركية الأخرى كوكو غوف الثانية عشرة الفائزة على الصينية جانغ شواي 7-5 و7-5.