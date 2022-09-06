شاهد: الجيش الإسرائيلي يهدم منزل فلسطيني في جنين انتقاما لقتله ثلاثة إسرائيلين

هدمت القوات الإسرائيلية الثلاثاء منزل رجل فلسطيني قتل ثلاثة إسرائيليين في هجوم وقع في وقت سابق من هذا العام. وقال الجيش إنه هدم شقة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة يملكها رائد حازم، المواطن الفلسطيني الذي أطلق النار على حانة في تل أبيب في أبريل- نيسان الماضي وقتل ثلاثة إسرائيليين.

تنتهج إسرائيل منذ سنوات سياسة هدم منازل المسلحين الفلسطينيين الذين قموا باعتداءات ضد إسرائيليين.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن عمليات الهدم تردع الهجمات المستقبلية، بينما تعتبرها جماعات حقوقية شكلاً من أشكال العقاب الجماعي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية عقب عملية الهدم، إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا خلال تبادل لإطلاق النار. وتابعت أن رجلا يبلغ من العمر 29 عاما قتل وأصيب 16 اخرون خلال المواجهات.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أيضا أن "اشتباكات عنيفة اندلعت في المنطقة حيث تم رشق حجارة ورمي قنابل حارقة ومتفجرات وكما سجلت عمليات إطلاق نار كثيف على قوات الجيش" ورد الجنود بإطلاق النار.