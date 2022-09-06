شاهد: محتجون يحرقون فواتير الغاز والكهرباء في نابولي

أحرق العشرات من المحتجين فواتير الغاز والكهرباء وسط مدينة نابولي الإيطالية يوم الجمعة، احتجاجا على ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وينتمي المتظاهرون بشكل رئيسي إلى حركة "العاطلون عن العمل فى سكامبيا" وهي إحدى ضواحي نابولي حيث تجمع المتظاهرون أمام مكتب البريد المركزي وساروا لاحقًا نحو مبنى البلدية.

قال أحد المتظاهرين: "لا نريد أن ندفع ثمن حربهم، أو أزمتهم، أو تكهناتهم". وقال متظاهر آخر: "بالإضافة إلى فواتير الطاقة، سنموت جوعاً لأننا لن نتمكن من وضع الطعام على المائدة لأبنائنا. لقد زادت أسعار الحليب والمعكرونة وزيت الزيتون. وكذلك صلصة الطماطم والفاكهة، لم نعد قادرين على شراء الفاكهة بعد الآن. أصبحت الفاكهة سلعة فاخرة".

في ما قال ثالث: "السياسة لا تهتم بالمواطنين. وسائل الإعلام تعطي أخبارًا كاذبة، مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض البطالة. أين يرون هذا؟ إنهم يهتمون فقط بأعمالهم والحرب. سيخلقون وباءً جديدًا لكسب المزيد من المال. إنهم يقطعون إعانات البطالة. إنهم يطلبون منا بشكل أساسي أن نذهب ونقوم بالسرقة. إنهم يجبروننا على أن نصبح لصوص".