موسكو "لا تتوقع تغييرات" في علاقاتها مع لندن بعد وصول ليز تراس إلى رئاسة وزراء

أكد الكرملين الثلاثاء أن روسيا لا تتوقع أي تغييرات في علاقاتها الفاترة مع بريطانيا في عهد رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف وفق ما نقلته عنه وكالة "تاس" الرسمية "بالنظر إلى التصريحات التي صدرت عن السيدة تراس عندما كانت لا تزال وزيرة للخارجية.. يمكن القول بقدر كبير من التأكيد بأنه من غير المتوقع حدوث أي تغييرات نحو الأفضل".

وكانت بريطانيا في عهد رئيس الوزراء المنتهية ولايته بوريس جونسون من أشد الداعمين لأوكرانيا بعدما أطلقت موسكو هجومها على الجمهورية السوفييتية السابقة.

ويتوقع أن تواصل تراس، التي تتولى رئاسة الوزراء رسميا الثلاثاء، سياسة المواجهة مع روسيا.