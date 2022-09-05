ليز تراس.. ماذا تعني رئيسة وزراء المملكة المتحدة الجديدة لأوروبا؟

العبارة كانت قصيرة، ولكنها أعطت نظرة ثاقبة على "النظرة العالمية" لرئيسة وزراء المملكة المتحدة الجديدة. فمن خلال الرد بـ "الهيئة خرجت" لدى سؤالها عما إذا كان إيمانويل ماكرون "صديقًا أم عدوًا"، تباهت ليز تراس بـ "خلفيتها" المشككة في الاتحاد الأوروبي التي يبدو أنها "ولدت من جديد" أمام جمهورها الذي يُحسب على أنصار المحافظين خلال حملة تبوأ رئاسة الوزراء.

رغم النبرة المرحة للسؤال، فإن الإجابة وضعت تروس كنقيض قطبي للرئيس الفرنسي، المؤيد للاتحاد الأوروبي. فإن تصدعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال قائمة بين الحكومتين البريطانية والفرنسية، من حقوق الصيد إلى المهاجرين عبر القنال مرورا بفوضى الحدود إلى الدفاع والأمن.

بوريس جونسون، الذي كان لا يزال "إسميا" رئيس تراس، تدخل بطريقة مميزة إذ وصف ماكرون بأنه "صديق جيد لبلدنا". لكن فترة ولايته اتسمت بعلاقات متصدعة وعدائية مع فرنسا والاتحاد الأوروبي، رغم ادعائه بأنه "انتهى" من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وليس هناك ما يشير إلى تغيير جذري في الاتجاه من خليفته.

بعد أن كانت داعمة متحمسة لعضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، تحولت تراس بعد استفتاء عام 2016 لتصبح مؤيدة متحمسة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

مخاوف من تصعيد "متفجر" في الخلاف في إيرلندا الشمالية

قبل أن تصبح رئيسة وزراء، كانت تراس قد وضعت الحكومة البريطانية في مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي. تشير الدلائل إلى أنه بمجرد وصولها إلى داونينغ ستريت، لن يكون التأثير طويلاً في المستقبل.

وأطلقت حملتها القيادية، وأدرجت مشروع قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية، "في مواجهة تصلب الاتحاد الأوروبي"، ضمن العديد من الإنجازات الشخصية في الحكومة.

يمر الآن البرلمان، ويمهد الطريق أمام الوزراء البريطانيين لتمزيق جزء من اتفاق "الطلاق" بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يغطي أراضي المملكة المتحدة.

كتب أناند مينون، مدير مركز الأبحاث بالمملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة، في ورقة بحثت في سياسات المرشحين للقيادة المحافظة: "قد يؤدي هذا إلى حرب تجارية وسيؤدي إلى تفاقم العلاقات المتوترة بالفعل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

أمام المملكة المتحدة مهلة حتى الـ 15 سبتمبر-أيلول للرد على الإجراءات القانونية، التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن فشل المملكة المتحدة في التنفيذ الكامل لفحص حدود أيرلندا الشمالية بموجب البروتوكول. ووفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز، فإن تروس تفكر في تفعيل المادة 16 من البروتوكول على الفور، وهو بند يفترض أنه الملاذ الأخير يمكّن أي من الجانبين من اتخاذ تدابير "وقائية" أحادية الجانب للتغلب على الصعوبات "الخطيرة".

ووصف حلفاء تروس هذه التكتيكات بأنها "شرطة تأمين"، مؤكدين أنها تفضل حلا تفاوضيا مع بروكسل. لكن أناند مينون جادل بأنه حتى إذا تم سحب مشروع القانون، "إذا أصرت الحكومة على إعادة التفاوض بشأن البروتوكول، فمن الصعب أن نرى كيف يمكن التوصل إلى أي اتفاق".

إيرلندا الشمالية ليست منطقة الخلاف الوحيدة

يعتقد اللورد بيتر ريكيتس، السفير البريطاني السابق بفرنسا والمسؤول الكبير بوزارة الخارجية، أن نهج تروس المزدوج، اتخاذ إجراءات لإحباط البروتوكول أثناء السعي للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي، سيؤدي إلى نتائج عكسية، وسيؤدي ببساطة إلى مزيد من الإجراءات الانتقامية.

وقال لراديو بي بي سي: "سوف ندخل في دورة تنازلية من رد الفعل من جانب الاتحاد الأوروبي في وقت نشهد فيه حربًا كبرى في أوروبا، ولدينا أكبر أزمة تكلفة معيشية لجيل كامل ... يجب على الحكومة أن توقف مشروع قانون أيرلندا الشمالية مؤقتًا، لأنه إذا تم تمريره، فسيكون متفجرا مع الأوروبيين".

يشكل بروتوكول أيرلندا الشمالية جزءًا من اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي تم التفاوض عليها وتوقيعها من قبل بوريس جونسون، ثم صدق عليها برلمان المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وتفرض عمليات تفتيش على البضائع المرسلة من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية والتي تظل إلى حد كبير ضمن نطاق الاتحاد الأوروبي، ولها قوة القانون الدولي.

تشير الإحصاءات إلى أن اقتصاد أيرلندا الشمالية قد فاق اقتصاد بريطانيا منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتقول الدراسات الاستقصائية للأعمال التجارية أن معظمها تكيف مع الترتيبات الجديدة والبروتوكول ليس من بين اهتماماتهم الرئيسية. لكن النقابيين في أيرلندا الشمالية يجادلون بأن البنية التحتية للموانئ وتعطل الإمدادات تضعف العلاقات مع بقية المملكة المتحدة. لقد رفضوا الجلوس في الحكومة المفوضة أثناء سريان البروتوكول. جادلت تروس بأنه يهدد اتفاق سلام "الجمعة العظيمة" لعام 1998 ويخاطر "بتمزيق اتحادنا الثمين".

"إعادة التعيين غير مرجح" في العلاقات الأوسع بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة

عندما تولت وزيرة الخارجية الجديدة تراس مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية في أوائل عام 2022، تم الترحيب بذلك في دوائر الاتحاد الأوروبي. كان سلفها ديفيد فروست لا يحظى بشعبية ويُنظر إليه على أنه "متصلب".

قال دبلوماسي كبير ليورونيوز في تموز-يوليو: "بعد وصول ليز تروس، كان لدينا أمل، لكن انظر كيف حدث ذلك. كان من المفترض أن تكون أكثر براغماتية وقالت إنها تريد حل المشكلة، لكن انظر إليها الآن ... إنها تتخذ نهجا أكثر تطرفا بكثير".

يقول المحللون في مركز السياسة الأوروبية، وهو مركز أبحاث مقره بروكسل: "حتى مع القيادة الجديدة فإن إعادة ضبط جذرية للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أمر غير مرجح"، مؤكدين أن "تروس تجسد الاستمرارية" من عهد جونسون الذي ترك العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبلاده متصدعة جدا.

كتب فابيان زليج وإميلي فيتزباتريك في تعليق، مشيرين إلى تقرير أن وزيرة الخارجية آنذاك قد تأثرت بمجموعة الأبحاث الأوروبية، المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأعضاء حزب المحافظين.

"يمكن توقع المزيد من تكتيكات سياسة حافة الهاوية في جونسون حيث تصبح الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي أكثر احتمالية. إضافة إلى ذلك، من خلال تقديم مشروع قانون (بروتوكول أيرلندا الشمالية)، أضرت تروس بشدة بمصداقيتها مع نظيرها الأوروبي، نائب رئيس المفوضية ماروش شيفشوفيتش. سيكون من الصعب إعادة بناء العلاقات تحت قيادة تروس".

"بالنظر إلى المستقبل، سيتوقف الكثير على البروتوكول. إن إجراء المملكة المتحدة من جانب واحد عبر مشروع قانون البروتوكول سوف يشمل كل شيء آخر (باستثناء جزئي للتعاون حول أوكرانيا) من حيث العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وحتى على افتراض أن مشروع القانون لا يصبح قانونا فسوف تستمر الحاجة إلى حل نزاع البروتوكول في الهيمنة على العلاقة"، علّق أناند مينون في ورقته حول سباق القيادة.

التعاون وسط خروج دائم من الاتحاد الأوروبي

بينما أطلقت الحكومة البريطانية استئنافًا رسميًا ضد استبعاد المملكة المتحدة من البرامج العلمية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك برنامج "آفاق أوروبا"، اتهمت تروس الاتحاد الأوروبي "بالسعي المتكرر لتسييس التعاون العلمي الحيوي".

وقد تعهدت بمراجعة جميع قوانين الاتحاد الأوروبي التي لا تزال سارية في المملكة المتحدة بحلول نهاية عام 2023 ووعدت في أوائل أغسطس-آب "بجعلها أولوية لخفض الروتين الأوروبي" في القطاع المالي.

يحذر أناند مينون من أن "كيفية إدارة البروتوكول سيكون لها التأثير الأكبر على العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ولكن هناك أيضًا سؤال حول مدى فعالية التعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إذا كانا منخرطين في منافسة تنظيمية شديدة".

"كرئيسة للوزراء، من المحتمل أن تكون تروس غير مستعدة لتقديم تنازلات مع بروكسل ومواصلة سعي حكومة جونسون للخروج الدائم من الاتحاد الأوروبي وإثارة الجدل بانتظام وبشكل متعمد مع الاتحاد الأوروبي لتغذية عناوين الصحف المشككة في البناء الأوروبي"، بحسب آدم هاريسون مجلس أوروبا للعلاقات الخارجية والذي توقع هذه الأمور مؤخرا بناءً على سجل تروس كوزيرة للخارجية.

ومع ذلك، هناك بعض الأدلة على أن مثل هذا الموقف سيكون خارج نطاق الرأي العام. تقول دراسة في يونيو-حزيران من قبل مجموعة السياسة الخارجية البريطانية، وهي مؤسسة فكرية مستقلة، أن البريطانيين يدعمون "مجموعة واسعة من أشكال المشاركة مع الاتحاد الأوروبي".

تقول المؤلفة صوفيا غاستون: "يدعم البريطانيون نطاقًا واسعًا من مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وأكثرها شيوعًا هو تقليل الحواجز التجارية، وتسهيل حرية تنقل الأشخاص، والأبحاث والأوساط الأكاديمية، والتعاون الإقليمي والعالمي في السياسة الخارجية".

الأمن والدفاع: فرصة ضائعة

في مقال للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في يناير-كانون الثاني، اعتبرت إيزابيلا أنتينوزي، محللة الأبحاث بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث للدفاع والأمن في لندن، بأن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عليهما البحث عن تنشيط علاقتهما في مجالات السياسة التي تجنبت النقاشات السياسية الساخنة مثل التعاون الأمني.

بصفتها رئيسة وزراء محتملة، كتبت أن تروس لديها "حافز قوي لبدء بداية جديدة للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي" و"يجب أن تفهم أن الأمن والدفاع هما مجالان واعدان لإيجاد حل للطلاق المؤلم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

ولكن مع ذلك، فإن خطاب تروس الأول كوزيرة للخارجية الشهر الماضي بالكاد أشار إلى الاتحاد الأوروبي. كما لم تفعل المراجعة البريطانية للدفاع والأمن والسياسة الخارجية لعام 2021. اليوم، تقول أنتينوزي إنها متشائمة بشأن أي تحسن كبير في العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تحت قيادة رئيسة الوزراء الجديدة.

وقالت ليورونيوز: "أولاً، لأنها من غير المرجح أن تنتهج سياسة خارجية مختلفة جذريًا عن سابقتها، لذا يجب استمرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ثانيًا، وربما الأهم من ذلك، لأنها تظهر باستمرار مهارات دبلوماسية ضعيفة للغاية".

"التعاون الأمني ​​والدفاعي، خاصة منذ الحرب في أوكرانيا، كان من الممكن أن يكون بالتأكيد بمثابة قناة وظيفية لإصلاح أو على الأقل تخفيف الخلافات السياسية مع الاتحاد الأوروبي: فهي مجالات جيدة للبدء منها لتعميق أو استعادة العلاقات السياسية. ولكن إذا كان هوية القيادة السياسية مشبعة بالرغبة في صراع (مصطنع) مع الاتحاد الأوروبي، لا يوجد سوى الكثير الذي يمكن أن يفعله التعاون الدفاعي".

وأضافت أن التعاون الدفاعي مع شركاء الاتحاد الأوروبي سيستمر بالتأكيد، لكن مع دول فردية أو مجموعات صغيرة. فيما يتعلق بمبادرات الدفاع في الاتحاد الأوروبي، لم تظهر المملكة المتحدة "حتى عن بعد" استعدادها للمشاركة.

"كلما تغيّر..."

يشير تقييم مجموعة السياسة الخارجية البريطانية لسجل تروس كوزيرة للخارجية إلى أنها خلف الكواليس، وليس كل شيء قاتمًا كما توحي الاشتباكات العامة.

"بصرف النظر عن بروتوكول أيرلندا الشمالية، مع إعادة حقيبة الاتحاد الأوروبي إلى وزارة الخارجية ، فقد ترأست أيضًا تحسينًا متواضعًا ولكن ليس مهمًا للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي وأقامت علاقات أوثق مع العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال أزمة أوكرانيا"، وقالت في تحليل للسياسات الخارجية لمرشحي القيادة في يوليو تموز.

في بيان مطول حول أوكرانيا إلى البرلمان البريطاني في أبريل-نيسان، قالت تروس إن الحكومة "تعمل في لجنة مشتركة مع بولندا" لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن النفس على المدى الطويل. وأشارت إلى "الاتصال المستمر مع الحلفاء والشركاء" ، لكنها لم تتفوه بكلمة واحدة عن الاتحاد الأوروبي.

ذكر تشارلز غرانت، مدير مركز الإصلاح الأوروبي، في يونيو-حزيران بعد زيارة لباريس تحدث للمسؤولين أن "العلاقات البريطانية الفرنسية لا تزال متوترة".

وكتب على تويتر: "سئم الفرنسيون جميعًا من استمرار جونسون وتروس ومقدمي الإحاطة في قول" لين الفرنسيين تجاه أوكرانيا "في حين أن المملكة المتحدة وفرنسا لديهما نفس الموقف".

ونقل عن أحد الدبلوماسيين قوله: "تعامل تروس العالم الدبلوماسي كما لو كان مؤتمر حزب المحافظين، وتلعب دائمًا للظهور".

أمضت رئيسة الوزراء الجديدة الشهرين الماضيين في استمالة أعضاء حزب المحافظين بأغلبية ساحقة من المشككين في الاتحاد الأوروبي، لكن عليها الآن مواجهة العالم الأوسع.

هناك مخاوف في أوساط الاتحاد الأوروبي من أن إغراء الانغماس في المزيد من الانتقادات لبروكسل لتحويل الانتباه عن الأزمات المحلية الهائلة قد يكون من الصعب مقاومته.

قد يأمل المحللون الأوروبيون على خلاف الأمل في أنها ستخضع لنوع من التحول العكسي لتعكس خروجها من الاتحاد الأوروبي المتبقي إلى الخارج، والشروع في حملة نحو المصالحة مع الاتحاد الأوروبي.

لكن من الناحية الواقعية، يتوقع معظمهم أن تكون العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في عهد تروس مقارنة بعلاقات بوريس جونسون حالة "تغيير إضافية، بالإضافة إلى اختيار أفضل ما في الأمر".