"كبدة الاختيار".. مطعم للجيش المصري بعد إغلاق مطاعم الكبدة في مدينة نصر

افتتح الجيش المصري مطعم "كبدة الاختيار" بمدينة نصر، بعد منافذ بيع الخضروات واللحوم، عقب إغلاق أشهر محلات الكبدة في القاهرة "البرنس" بسبب مخالفات تتعلق بوضعه طاولات طعام في الشارع رغم أنه يفعل ذلك منذ سنوات دون اعتراض السلطات.

ويرتبط اسم المطعم بمسلسل "الاختيار" الذي أنتجته الأجهزة الأمنية في موسم مسلسلات شهر رمضان، والذي لعب فيه الممثل ياسر جلال دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في فترة رئاسة الراحل محمد مرسي.

وقد أثارت صور منفذ بيع تابع للجيش المصري التي نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك الكثير من الجدل والسخرية في الشارع المصري، قبل أن تقوم الصفحة بحذف المنشور.

"خير أكباد الأرض"

اعتبر رواد منصات التواصل أن إغلاق الجيش لمطعم "البرنس" سيليه افتتاح "المتحدة للكبدة" من قبل المخابرات التي استحوذت في الفترة الأخيرة على شركة لصناعة السجائر في مصر.

وتساءل الإعلامي سليم عزوز في تغريدة "وبعد كبدة الاختيار بمنفذ القوات المسلحة بمدينة نصر، هل نفهم من ذلك أن منفذ امبابة سيشهد افتتاح كبدة الاختيار ايضاً لتبرير إغلاق كبدة البرنس بالمنطقة قبل أيام؟".

ووصف محمود محسن استيلاء الجيش على كل المجالات بـ"العبث والجنون".

فيما اكتفى نشطاء آخرون بالتعبير عن آرائهم بمنشورات وصور ساخرة من افتتاح الجيش المصري لمطعم كبدة.

من جانبه، علق ناصر البرنس، مالك محل كبدة البرنس، على إغلاق المحافظة لمطعمه قائلا، في تصريحات تلفزيونية، إنه منذ 30 عاما يفترش الشارع أمام المحل، وإنه من المفترض أن تزيل أجهزة المحافظة المخالفات لا أن تغلق المحل.

كما أكد محافظ الجيزة تكثيف الحملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن لإزالة تعديات المحال العامة والمنشآت التجارية والمطاعم على الطريق العام، لتوفير ممر آمن لسير المواطنين.