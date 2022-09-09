شاهد: المحطات الرئيسية في حياة ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث

شاهد: المحطات الرئيسية في حياة ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالثمحادثة
بقلم: يورونيوز
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توفيت الملكة إليزابيث الثانية، الملكة الأكثر شهرة في العالم والتي تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة، عن عمر يناهز 96 عاماً، الخميس في قصرها الاسكتلندي في بالمورال، لتفتح الباب أمام مرحلة جديدة في تاريخ العرش الملكي حيث من المنتظر أن يعتلي نجلها الأمير تشالز الثالث العرش. فبعد طول انتظار، عُين الأمير تشارلز البالغ من العمر 73 عامًا والذي قلما أحبه شعبه أو حتى فهمه، ليصير الملك تشارلز الثالث الخميس.
في ما يلي بعض المحطات الرئيسية في حياة الملك تشارلز الثالث الذي خلف والدته الملكة إليزابيث الثانية.
- 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1948: ولادة الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج أمير إدنبرة في قصر باكنغهام، ليصبح الثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني.
- 6 شباط/فبراير 1952: وفاة جده الملك جورج السادس. أصبحت والدته الملكة إليزابيث الثانية. في عمر الثالثة، بات الأمير تشارلز الوريث المباشر للعرش.
- نيسان/أبريل 1962: التحق بمدرسة غوردونستون الداخلية في اسكتلندا.
- 1 تموز/يوليو 1969: والدته تُتوِجُّه أميرا لويلز في حفل متلفز في قلعة كارنارفون.
- 1970: تخرَّج في جامعة كامبريدج.
- 1971-1976: التحق بالبحرية الملكية البريطانية.
- 29 تموز/يوليو 1981: تزوج من ديانا سبنسر في احتفال بكاتدرائية القديس بولس بلندن في حفل حضره نحو 750 مليون مشاهد حول العالم. وقد أصبحت ديانا أميرة ويلز.
- 21 حزيران/يونيو 1982: ولادة الأمير وليام.
- 15 أيلول/سبتمبر 1984: ولادة الأمير هنري (الملقب هاري).
- 9 كانون الأول/ديسمبر 1992: انفصل رسميا عن ديانا.
- 28 آب/أغسطس 1996: وقّع الطلاق من ديانا التي ظلت أميرة لويلز.
- 31 آب/اغسطس 1997: وفاة ديانا في حادث سير بباريس. تشارلز يصر على دفنها مع مرتبة الشرف الملكية.
- 9 نيسان/أبريل 2005: تزوج من كاميلا باركر بولز في وندسور.
- 8 أيلول/سبتمبر 2022: الأمير تشارلز يصبح الملك تشارلز الثالث بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.