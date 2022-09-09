شاهد: "ستعيش في قلوبنا".. مصريون ينعون الملكة إليزابيث الثانية

نعى العديد من المصريين اليوم الجمعة الملكة إليزابيث الثانية، بكلمات تُظهر الإعجاب بمسيرتها التي امتدت لأكثر من 70 عاماً على عرش بريطانيا. ووصف بعضهم الملكة الراحلة بالمثال الذي يحتذى به والتي حافظت على استقرار بريطانيا خلال أوقات عصيبة.

وقالت نبيلة مسعود لوكالة أسوشيتد برس: "لقد كانت قدوة لنا جميعاً، نموذجاً يحتذى به لأي امرأة. لقد كانت ملكة أكدت مكانتها. لن تموت في داخلنا ، لقد ماتت في هذه الحياة ولكن اسمها سيبقى محفوراً (في قلوبنا). ستبقى دائما كمثال".

واعتلت إليزابيث عرش بريطانيا في مطلع حقبة إعادة بناء ما بعد الحرب العالمية الثانية، كما خرجت بالملكية البريطانية إلى بر الأمان وحافظت عليها، في وقت تهاوت فيه الأنظمة الملكية في الكثير من دول العالم.

وقال محمد عزت: "جاءت الملكة إليزابيث الثانية إلى السلطة عندما كانت في الخامسة والعشرين من عمرها. وقد تطورت إنجلترا كثيراً خلال عهدها وكان وقت حكمها جيداً. لقد كانت امرأة جيدة ومحترمة".