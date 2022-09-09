الملكة تترجل والعالم العربي يودع إليزابيث برسائل تعزية

توفيت الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا جلوساً على العرش، التي واكبت تغيرات كثيرة غيرت ملامح العالم على فترات متباينة وشهدت فضائح محلية طالت أفراد عائلتها. وبعد أكثر من 70 عاما على سدة الحكم، أصبحت أيقونة للملكية بنظر شعب المملكة المتحدة ودول اتحاد الكومنولث.

وعقب إعلان قصر باكنغهام وفاة الملكة، بعد تدهور مفاجئ لحالتها الصحية عن عمر يناهز 96 عاماً، في قصر بالمورال بإسكتلندا، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في كل أنحاء العالم بهذا الخبر المحزن.

نهاية حزينة لتاريخ الصداقة

تنعي الدول العربية وقادتها وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا العظمى، التي تعتبر صديقة تاريخية للمنطقة وشعوبها طوال سبعة عقود من حكمها.

وكتب محمود أبو بكر في منشور على فيسبوك أنه من التفاصيل المبهرة عن الملكة الراحلة حضورها كل كؤوس العالم، من عام 1930 إلى غارية كأس العالم الأخيرة التي نظمتها روسيا.

ونشر عدد من النشطاء صور الملكة إليزابيث مع ملوك عرب، مثل الملك المغربي الراحل الحسن الثاني والملك الحسين بن طلال.

فيما استذكر مستخدمون آخرون الأميرة ديانا، معتبرين أن المملكة المتحدة فقدت ملكتها منذ أن فارقت ديانا الحياة.

نجوم عرب يودعون الملكة

نعى نجوم ومشاهير العالم العربي الملكة اليزابيث الثانية من خلال رسائل حزن وتعزية على منصات التواصل الاجتماعي. ووصفت الفنانة أحلام الشامسي ملكة بريطانيا بـ"أعظم الملكات إن لم تكن الوحيدة".

وقالت الممثلة المصرية يسرا: "للأسف فقد عالمنا اليوم ملكة عظيمة تركت وراءها إرثاً عظيماً... رحمها الله".

وعلقت الممثلة السورية، سوزان نجم الدين، على صورة للملكة قائلة "نودّع اليوم شعاعاً مضيئاً في تاريخ البشرية، ورمزاً للعدل الرفيع".

ومن امبراطورية حكمت العالم إلى دولة حديثة منفتحة على الثقافات، استقبلت الملكة إليزابيث 15 رئيسا للوزراء ببلادها، وقامت بتحديث النظام الملكي بشكل كبير. واليوم، أصبح تشارلز الابن الأكبر للملكة، الملك تشارلز الثالث.

وفي أول تصريح له، قال الملك تشارلز "وفاة والدتي الحبيبة الملكة إليزابيث تمثل أكبر لحظة حزن بالنسبة لي"، وأضاف "أعرف أن بريطانيا والكومنولث والملايين حول العالم سيفتقدونها".

ومن المتوقع أن يوجه الملك، الجمعة، بيانا للأمة بحسب ما ذكره المتحدث باسمه.

من جانبها، أعربت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن تأييدها للملك تشارلز، داعية الشعب البريطاني إلى الوحدة. وأضافت أن "الملكة الراحلة كانت الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا المعاصرة".

وقالت تراس في تصريحات للصحافة أمام مقرها في دوانينغ ستريت "نستهل حقبة جديدة في التاريخ الرائع لبلدنا العظيم، وتماما كما كانت ستتمنى جلالتها بقولها: ليحفظ الرب الملك".