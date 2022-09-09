خطاب مرتقب للملك تشارلز الثالث والحكومة البريطانية تؤكد أنها "متحدة في دعمه"

غادر الملك تشارلز الثالث الجمعة قصر بالمورال النائي في شمال شرق اسكتلندا حيث توفيت والدته الملكة إليزابيث الثانية، متوجها إلى لندن.

وشوهد الملك البالغ 73 عاما في موكب سيارات مع قرينته كاميلا متوجها إلى مطار أبيردين، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس المتواجدين أمام القصر.

وأعلن قصر باكينغهام أن تشارلز الثالث سيُعلن رسميا ملكا صباح السبت خلال اجتماع لمجلس الخلافة.

ويجتمع المجلس عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (التاسعة ت غ) في قصر سانت جيمس على أن يُتلى الاعلان بعد ساعة على ذلك من على شرفة القصر ومن ثم في كل مقاطعات المملكة المتحدة في اليوم التالي.

ومن المقرر أن يلقي الملك تشارلز الثالث خطابا يتوجّه فيه إلى البريطانيين عند الساعة 17,00 ت غ وفق ما أعلن رئيس مجلس العموم ليندسي هويل الجمعة

وأفاد هويل إنه سيتم تعليق جلسة للبرلمان مخصصة لتكريم الملكة إليزابيث الثانية عند الساعة 18,00 "بينما يوجّه جلالة الملك خطابه إلى الأمة".

هذا وأكدت رئاسة الحكومة البريطانية الجمعة أن حكومة رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس تدعم كليا الملك تشارلز الثالث.

وقال ناطق باسم الحكومة لصحافيين "الحكومة متحدة في دعمها لجلالة الملك فيما يواصل والمملكة المتحدة الحداد على وفاة والدته" مضيفا أن الوزراء وقفوا دقيقة صمت على روح الملكة الراحلة.