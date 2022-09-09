شاهد: إردوغان يعلن القبض على قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس أن القوات التركية ألقت القبض على "قيادي كبير" في تنظيم الدولة الإسلامية. وقال اردوغان للصحافة على متن الطائرة خلال عودته لتركيا من جولة في منطقة البلقان إن هذا القيادي ملقب بـ"أبو زيد" واسمه الحقيقي بشار خطاب غزال الصميدعي. وأضاف اردوغان ان تقريرا للأمم المتحدة نشر في تموز/يوليو افاد بأن الصميدعي "أحد كبار القياديين في التنظيم الإرهابي".

ذكرت وسائل إعلام تركية أن عددا من الأدلة يشير الى أن الصميدعي قد يكون في الواقع الرجل المعروف باسم أبو الحسن الهاشمي القرشي وهو عراقي يعتقد أنه الخليفة الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية.

وتابع إردوغان "جرت منذ زمن طويل متابعة ارتباطات هذا الإرهابي في سوريا واسطنبول، وحصلت أجهزة الاستخبارات على معلومات حول نيته دخول تركيا بطرق غير شرعية". وأردف "تم اعتقاله خلال عملية نفذها جهاز الأمن التابع لجهاز المخابرات التركية وشرطة اسطنبول"، دون أن يحدد تاريخ هذا الاعتقال.

هُزِم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق عام 2017 ثم في سوريا بعد ذلك بعامين، لكن الخلايا النائمة للتنظيم ما زالت تشن هجمات في كلا البلدين.