فيديو: تعرّف على الجيل الجديد من قطارات "تي جي في" فائقة السرعة في فرنسا

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية (أس أن سي أف)، عن الجيل الجديد من القطارات فائقة السرعة (تي جي في) في مدينة لاروشيل الفرنسية. وقد تم تطوير المشروع عام 2010 من قبل شركة ألستوم للقطارات، لطرحه في السوق العالمية للقطارات فائقة السرعة، بخلاف الأجيال السابقة من القطارات والتي كانت مخصصة للسوق الفرنسي.

وقال آلان كراكوفيتش، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية، إن القطارات الجديدة ستسهلك طاقة أقل بنسبة 20%، مما سيؤثر إيجابا في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف كراكوفيتش قائلا:" أعتقد أن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 32%نتيجة لتوفير الطاقة بنسبة 20% هي أهم فائدة من القطارات الجديدة".

السرعة القصوى 350 كم/ساعة

ستعمل القطارات الجديدة في البداية على الخطوط الجنوبية الشرقية والتي تتمثل في باريس وليون، مرسيليا وباريس، ليون ومونبلييه بحسب الشركة.

وأفاد الرئيس التنفيذي إن هذا الجيل من القطارات قد تم تعديل تصميه ليتلائم من الاحتياجات اليومية والمتغيرة: "كل شيء جديد، إنه قطار من الجيل الجديد لقد أعدنا تصميم كل شيء: شبكات الكمبيوتر، وأنظمة الجر".

من المزايا الإيجابية في القطار أيضا يوجد تصميم صديق لذوي الاحتياجات الخاصة ودون مساعدة آخرين، إذ خصصت رافعات مجهزة لنقل الكراسي المتحركة على سبيل المثال.

وسيكون القطار قادرًا على استيعاب 740 راكبًا، بزيادة 20% عن القطارات الحالية. وتبلغ سرعته القصوى حوالي 350 كيلومترًا في الساعة. وتمت زيادة مساحة النوافد، كما يستطيع الراكب تعديل مستويات الإضاءة ونظام تكييف الهواء، إضافة إلى نظام خدمة الكتروني.