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فرنسا

أسعار الكهرباء في فرنسا وألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا

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بقلم:  يورونيوز
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محطة الطاقة النووية في نيكارويستهايم بألمانيا
محطة الطاقة النووية في نيكارويستهايم بألمانيا   -   حقوق النشر  Michael Probst/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

خلال أسبوع جنوني لأسعار الطاقة في أوروبا، سجّلت أسعار الكهرباء بالجملة لعام 2023 في ألمانيا وفرنسا أرقاما قياسية الجمعة مع 850 يورو وأكثر من ألف يورو لكل ميغاوات في الساعة على التوالي. وقبل عام، كانت الأسعار في هذين البلدين حوالى 85 يورو لكل ميغاوت في الساعة.

وهناك العديد من الأسباب وراء ارتفاع الأسعار بدءا بتراجع شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا منذ بداية الحرب في أوكرانيا، إذ إن العديد من محطات الطاقة الحرارية تستخدم الغاز لتوليد الكهرباء. وارتفع سعر الغاز إلى مستويات قياسية بسبب ندرته.

في فرنسا، لا يعمل في الوقت الحالي سوى 24 مفاعلا نوويا من أصل 56 في شركة "ايه دي إف" الفرنسية بسبب مشكلة التآكل ما يخفض إنتاج الكهرباء في فرنسا إلى مستوى منخفض تاريخيا، ما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع الأسعار.

بالنسبة إلى كانون الأول/ديسمبر المقبل تحديدا، سيكون سعر ميغاوات الكهرباء في الساعة أكثر من 1600 يورو، وهو مستوى غير مسبوق. ويضع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء خططا لتوفير الطاقة مع العلم أن خطر حصول نقص وانقطاع التيار يزداد مع اقتراب فصل الشتاء.

المصادر الإضافية • أ ف ب