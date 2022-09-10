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إيران

الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية في الخليج لتهريب وقود الديزل

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
الحرس الثوري الإيراني يحجز وقودا مهربا على متن سفينة. 2021/11/20
الحرس الثوري الإيراني يحجز وقودا مهربا على متن سفينة. 2021/11/20   -   حقوق النشر  CREDIT: "AFP PHOTO / HO / IRIB

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الرسمية يوم السبت أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة أجنبية في الخليج، بتهمة تهريب 757 ألف لتر من وقود الديزل خارج البلاد.

وأفادت الوكالة بأنه تم تسليم أفراد طاقم السفينةالأجانب وعددهم سبعة والذين لم يكشف عن هوياتهم، إلى السلطات المعنية، بدون الخوض في تفاصيل حول جنسية السفينة أو طاقمها.

وتعمل إيران، التي لديها بعض من أرخص أسعار الوقود في العالم، بسبب الدعم الكبير وانخفاض قيمة عملتها المحلية، على التصدي لعمليات تهريب الوقود المنتشرة سواء عن طريق البر إلى الدول المجاورة، أو عن طريق البحر إلى دول الخليج العربية. واحتجز الحرس الثوري عدة سفن في الأشهر القليلة الماضية بتهمة تهريب الوقود في الخليج.