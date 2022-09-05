إيران مستعدة لتوفير موارد الطاقة لأوروبا في حال رفع العقوبات عنها

أعربت إيران الإثنين عن استعدادها بحال تم رفع العقوبات الأمريكية عنها، لتوفير موارد الطاقة لأوروبا التي تخشى شحّا في النفط والغاز خلال الشتاء جراء تبعات حرب روسيا على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي "في ضوء مشاكل الإمداد في أوروبا الناتجة عن الأزمة الأوكرانية، يمكن لإيران أن تلبّي الاحتياجات الأوروبية للطاقة في حال تم رفع العقوبات المفروضة عليها".

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، في أعقاب انسحاب واشنطن الأحادي عام 2018، من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم قبل ثلاثة أعوام من ذلك بين طهران وست قوى دولية.

وبدأت الأطراف المعنية بالاتفاق مباحثات في نيسان/أبريل 2021 سعيا لإحيائه، تهدف في إطارها العام إلى رفع العقوبات الأمريكية، لقاء عودة إيران للامتثال لكامل تعهداتها بموجب الاتفاق، والتي كانت بدأت التراجع عنها تدريجا بعيد انسحاب واشنطن.

وقال كنعاني "نأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق لتتمكن إيران من أداء دور أكثر فاعلية لتزويد دول العالم وأوروبا بموارد الطاقة الضرورية".

وتعد إيران من أبرز دول العالم لجهة موارد النفط والغاز، وتمتلك ثاني احتياطات مثبتة من الغاز بعد روسيا.

إلا أن تصديرها لهذه المادة الحيوية يقتصر إجمالا على بلدين مجاورين هما تركيا والعراق، في حين يحتاج القطاع إلى استثمارات كبرى في مجال البنى التحتية ورفع قدرة الانتاج والتصدير.

وتخشى الدول الأوروبية أن تواجه نقصا حادا في موارد الطاقة خلال الخريف والشتاء المقبلين في ضوء لجوء موسكو إلى تقنين صادراتها من الغاز ردا على العقوبات التي فرضتها عليها دول غربية في أعقاب غزوها لأوكرانيا اعتبارا من أواخر شباط/فبراير.