الغزو الروسي لأوكرانيا: موسكو ترسل تعزيزات إلى خاركيف بعد خرق حققته القوات الأوكرانية

الغزو الروسي لأوكرانيا: موسكو ترسل تعزيزات إلى خاركيف بعد خرق حققته القوات الأوكرانيةمحادثة
أعلن الجيش الروسي الجمعة إرسال تعزيزات باتجاه خاركيف في أوكرانيا ردا على خرق حققته القوات الأوكرانية في هذه المنطقة الواقعة عند الحدود مع روسيا. وأعلنت كييف الخميس أنها استعادت حوالى ألف كيلومتر مربع في هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا في الأيام الأخيرة ولا سيما مدينة بالاكليا.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إن قوات كييف استعادت 30 بلدة من القوات الروسية في شمال شرق البلاد، حيث أرسلت موسكو تعزيزات لمواجهة هذا الهجوم. وتابع زيلينسكي في مقطع مصور بث على الشبكات الاجتماعية "في الوقت الراهن، حررت القوات المسلحة الأوكرانية وسيطرت على أكثر من ثلاثين بلدة في منطقة خاركيف" الحدودية مع روسيا.
ومن بروكسل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن نشر موسكو تعزيزات يظهر أن روسيا تدفع "ثمناً باهظاً".
على الجانب الأوروبي، أعطى وزراء مال الاتحاد الأوروبي الـ27 الضوء الأخضر الجمعة لتقديم مساعدات جديدة بقيمة خمسة مليارات يورو لأوكرانيا في شكل قرض، من أجل مساعدتها على التعامل مع تداعيات الحرب.
خبراء: أوكرانيا تحتاج 350 مليار دولار لإعادة البناء بعد الغزو الروسي
جاء في تقرير أصدره البنك الدولي والحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية يوم الجمعة أن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في أضرار مباشرة لأوكرانيا تزيد قيمتها عن 97 مليار دولار حتى أول يونيو حزيران لكن إعادة البناء يمكن أن تتكلف 350 مليار دولار.
وقال التقرير أن أوكرانيا تكبدت 252 مليار دولار أخرى تمثلت في تعطل التدفقات الاقتصادية وتعطل الإنتاج علاوة على النفقات الإضافية المرتبطة بالحرب في الوقت الذي يُتوقع فيه أن يتسبب نزوح ثلث الأوكرانيين عن ديارهم في زيادة معدل الفقر إلى 21 بالمئة ارتفاعا من اثنين بالمئة فقط قبل الحرب.
وإجمالا قدر التقرير احتياجات إعادة البناء بما يصل إلى 349 مليار دولار حتى الأول من يونيو- حزيران وهو ما يزيد بمقدار 1.6 عن حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي بلغ 200 مليار دولار في عام 2021. ومطلوب من هذا المبلغ 105 مليارات دولار على المدى القصير لمواجهة الأولويات الملحة مثل إعادة بناء آلاف المدارس المهدمة أو المدمرة وأكثر من 600 مستشفى. ومن الضروري أيضا الاستعداد للشتاء المقبل الذي يرجح أن يكون قاسيا وذلك بإصلاح البيوت واستعادة أنظمة التدفئة وشراء الغاز.
وجاء في التقرير أن جميع الأرقام أولية وأن من المرجح أن ترتفع مع استمرار الحرب.