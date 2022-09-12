لابيد: إسرائيل جزء من حل مشاكل الغاز في أوروبا

قال يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي في برلين يوم الاثنين إن إسرائيل يمكنها توفير نحو 10 بالمئة من كميات الغاز الذي حصلت عليه أوروبا من روسيا العام الماضي.

وقال لابيد عقب اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس "سنشارك في جهود توفير بديل للغاز الروسي في أوروبا".

وقال شولتش إن ألمانيا تعمل على تعديل البنية التحتية لاستيراد الغاز للسماح بعمليات تسليم من شركاء جدد حيث تسعى البلاد جاهدة للتخلص من الاعتماد على الواردات الروسية.

تحاول الحكومات الأوروبية اتخاذ إجراءات وتدابير، بهدف حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، وسط أزمة تضخم شاملة، كانت أول ضحاياها فواتير الطاقة.

وتعتبر ألمانيا من أكثر الدول الأوروبية تضررا وكانت الحكومة الألمانية قد أقرت حزمة من المساعدات المالية بقيمة 30 مليار يورو لمساعدة مواطنيها على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة لهذا العام.