فيديو: دول أوروبية تقر حزمة قوانين تتعلق بتوفير الطاقة استعدادا للشتاء

صوت البرلمان الإسباني يوم الخميس على المصادقة على مرسوم الحكومة الإسبانية الذي يجمع بين تدابير توفير الطاقة ومساعدات النقل والمنح الدراسية، والتي تم تطبيقها منذ 10 آب/أغسطس والتي كانت ستفشل إذا لم يؤيدها النواب اليوم. تمت الموافقة على المرسوم بأغلبية 187-161 صوتًا

وقالت راكيل سانشيز، وزيرة النقل الإسباني "توفير الطاقة يفيد الجميع. إنه يساعدنا على مواجهة ابتزاز بوتين، وهو توفير للاقتصادات المحلية والقطاع الصناعي، وهو إجراء استراتيجي في مواجهة التحدي الذي يمثله تغير المناخ".

أما في الإجراءات التي تتعلق بالطاقة في ألمانيا، اعتبارًا من أيلول/ سبتمبر، سيتم ضبط درجة حرارة تسخين المباني العامة باستثناء بعض المؤسسات كالمستشفيات على 19 درجة مئوية كحد أقصى، مع إمكانية إيقاف استخدام التدفئة تماما في المداخل والممرات والردهات.

كما لن تُضاء المعالم والمباني العامة لأسباب جمالية، ويمكن منع الشركات من إبقاء متاجرها مضاءة في الليل.

يمكن أيضًا حظر تدفئة حمامات السباحة الخاصة. وستعطي الدولة شحنات الفحم والنفط أولوية على السكك الحديدة، ما يعني أن المسافرين سيضطرون إلى الانتظار.

وفي كرواتيا قدمت الحكومة مشروع قانون يخفض ضريبة القيمة المضافة على توريد الواح الخشب والخشب الذي يستخدم في التدفئة وحطب الوقود إلى 5٪ مع معدل صفر ضريبة القيمة المضافة للألواح الشمسية.