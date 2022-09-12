شاهد: رجال الإطفاء يكافحون ألسنة اللهب في محطة كهرباء خاركيف الأوكرانية

أضاءت ألسنة اللهب سماء الليل في محطة كهرباء على المشارف الغربية لمدينة خاركيف الأوكرانية ليل الأحد بعد أن تعرضت لقصف خلال غارة جوية روسية. وتصاعد دخان كثيف في الهواء، مع توهج النيران البرتقالية طوال الليل.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن محطة خاركيف "تيك 5"، ثاني أكبر محطة حرارية وتوليد الكهرباء في البلاد، تعرضت لهجوم روسي. وكتب عمدة المدينة إيهور تيريخوف على حسابه في تلغرام "لن أخفي عليكم الحقيقة، فعواقب الضربات الصاروخية خطيرة".

وأشارت بيانات إلى مقتل شخص على الأقل في محطة الكهرباء، وفقا لرئيس الإدارة الإقليمية في خاركيف. وأوضح مسؤولون أن روسيا قصفت بنى تحتية أوكرانية ليلة الأحد، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وتعاني بعض المناطق مثل منطقة خاركيف ومنطقة دونيتسك من انقطاع التيار الكهربائي حيث تعمل السلطات منذ مدة على إصلاح شبكات الكهرباء والمياه لسكان خاركيف.