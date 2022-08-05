شاهد: الجنود الأوكرانيون في خاركيف يستخدمون قاذفات صواريخ أوراغان

استخدم جنود أوكرانيون مدفعية ذاتية الدفع في منطقة خاركيف بأوكرانيا يوم الخميس.

يأتي هذا في وقت واصلت فيه روسيا قصف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا واستمرت في شن هجومها في الشرق بينما تحاول أوكرانيا استعادة أراض في الجنوب الذي تحتله القوات الروسية كذلك.

وتعرضت ثلاث مناطق في خاركيف لقصف مكثف، وتعرضت عدة مبان سكنية وسوق وشوارع لأضرار، وأصيب ثلاثة أشخاص، بحسب تصريحات مكتب الرئاسة الأوكراني.

ووصف رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف القصف بأنه محاولة أخرى لترويع سكان المدينة.

مع استمرار القتال في منطقة دونيتسك المتنازع عليها بشدة في الشرق، جهز الجنود الأوكرانيون في الخطوط الأمامية للمنطقة أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان وأنظمة بوريفي الأوكرانية الصنع.

استمرت منطقة دونيتسك الشرقية التي تواجه الهجوم الروسي في مواجهة قذائف مكثفة بشكل خاص.

كما استهدف القصف الروسي مدينة زابوريجيه وعدة بلدات على طول الخط الأمامي في المنطقة.

لليوم الثاني على التوالي، قصف الروس أيضا مدينة نيكوبول التي تواجه محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية عبر نهر دنيبر، كما ضربوا مدينة ميكولايف الجنوبية.