شاهد: جنود أوكرانيون يرفعون علم بلادهم في مناطق تم تحريرها من الروس

يظهر مقطع فيديو جنود أوكرانيين يرفعون علم بلادهم في مناطق شمال شرق خاركيف التي احتلتها روسيا.

وفي المشهد الذي التقطوه لأنفسهم في بورشوفا، يظهر جندي أوكراني وهو يدوس على العلم الروسي قبل تثبيت العلم الأوكراني على إحدى البنايات في المنطقة.

هذا ورفع علم أوكراني آخر على مبنى غير محدد في منطقة خاركيف.

ونشر يوري كوتشيفينكو من اللواء 95 للقوات المسلحة الأوكرانية تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر جاء فيها مقطعا مصورا لما بدا أنه مركز وسط مدينة إيزيوم الاستراتيجية الواقعة في شرق البلاد.

وتعتبر إيزيوم مركزا مهمًا للقيادة والإمداد للجبهة الشمالية لروسيا.

وقال كوتشيفينكو في المقطع الذي بثه، ويُظهر الساحة المركزية فارغة والمباني مدمرة "كل شيء حولنا تدمر، لكننا سنعيد كل شيء".

وأكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، أن الجيش الأوكراني استعاد من القوات الروسية مدينة إيزيوم.

من جانبه، أعلن فاليري زالوجني قائد الجيش الأوكراني صباح الأحد، أن قواته استعادت من القوات الروسية مناطق يتجاوز مجموع مساحتها ثلاثة آلاف كيلومتر مربّع منذ بدأ الهجوم المضاد مطلع الشهر.

وهذا الرقم أكبر بنسبة الثلث من إجمالي المساحة التي أعلن عنها الرئيس زيلينسكي في وقت متأخر السبت. وأعلن الأحد أن القوات الأوكرانية سيطرت على قرية تعد حوالى 4000 نسمة بين خاركيف وإيزيوم.

وقال في تسجيل مصوّر نشر على الإنترنت "عاد العلم الأوكراني العظيم إلى تشالوفسكي. وسيكون الحال كذلك في كل مكان. سنطرد المحتلين من كل بلدة وقرية أوكرانية".