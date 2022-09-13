في أوّل حادث من نوعه منذ عام 1936.. كنغر يقتل رجلاً أسترالياً

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، مقتل رجل على يد كنغر بري، ربما كان يربيه كحيوان أليف، في جنوب غربي أستراليا. يبدو أنه أوّل هجوم مميت من كنغر في أستراليا منذ العام 1936.

عثر أحد أقارب الرجل البالغ من العمر 77 عاما مصاباً "بجروح خطيرة" في مسكنه يوم الأحد في منطقة ريدموند شبه الريفية، على بعد 400 كيلومتر (250 ميلاً) جنوب شرق بيرث، عاصمة ولاية أستراليا الغربية.

وقالت الشرطة إنه يعتقد أنه تعرض للهجوم في وقت سابق من اليوم من قبل الكنغر، الذي قتلته الشرطة بالرصاص لأنه منع المسعفين من الوصول إلى الرجل المصاب.

وذكر البيان أنّ "الكنغر كان يشكل تهديداً مستمراً لأطقم الطوارئ".

وتوفي الرجل في موقع الحادث، ويعدّ طبيب شرعي تقريراً رسمياً بالوفاة.

هناك قيود قانونية على الاحتفاظ بالحيوانات الأسترالية الأصلية كحيوانات أليفة، لكن قال المكتب الإعلامي للشرطة الثلاثاء إنه ليس لديه معلومات للإعلان عما إذا كان الرجل الضحية قد حصل على تصريح أم لا.

وقال بيل بيتمان، عالم البيئة السلوكية بجامعة كيرتن، إن مثل هذه الهجمات تسببت في وفيات "نادرة للغاية" ولا يجب ان يجعل الناس منها حيوانات أليفة.

"أعتقد أنه علينا أن نتذكر أن حيوانات الكنغر حيوانات برية ومن الرائع أن مواجهة حيوانات برية، من الرائع أن نراهم. لكن علينا احترامهم، وأن نحافظ على مسافة بيننا وبينهم وألا نجعلها حيوانات أليفة.

وأكد قائلاً:" إنها حيوانات برية كبيرة".

ويوجد الكنغر الرمادي الغربي في جنوب غرب أستراليا، وقد يصل وزنه إلى 54 كيلوغراماً، ويبلغ ارتفاعه 1.3 متر.

ويتّسم بعض ذكور الكنغر بالعدوانية، ويهاجمون البشر بذات الأساليب التي يستخدمونها فيما بينهم.