شاهد: الشرطة البريطانية تبعد رجلا قاطع موكب نعش الملكة إليزابيث

قامت الشرطة البريطانية، بإبعاد رجل حاول مقاطعة موكب نعش الملكة إليزابيث الثانية في مدينة إدنبرة الاسكتلندية يوم الاثنين.

وظلّ جثمان إليزابيث الثانية التي حكمت لمدة 70 عاماً، بعيداً عن عامّة الناس حتى مساء الاثنين. فقد كان أولاً في قلعة بالمورال حيث توفيت، ثم نقل إلى القصر الملكي في هوليرودهاوس.

سيغادر النعش الكاتدرائية عد ظهر الثلاثاء، متوجّهاً إلى مطار إدنبرة حيث سينقل على متن طائرة ملكية متوجّهة إلى لندن، برفقة الأميرة آن. وسيتستقبله الملك تشارلز وأعضاء آخرون في العائلة المالكة لدى وصوله. وسيقضي الليلة في غرفة القوس في قصر باكنغهام.