القبض على 5 أشخاص بتهمة تهريب مهاجرين في أوروبا بطائرة خاصة

ألقت الشرطة الإيطالية الأربعاء القبض على خمسة أشخاص في روما وبروكسل لقيامهم بتهريب مهاجرين من تركيا إلى غرب أوروبا بطائرة خاصة، عبر رحلات تصل تكلفتها لنحو عشرة آلاف يورو (عشرة آلاف دولار). وذكرت الشرطة في بيان أن المشتبه بهم، المحتجزين بناء على مذكرات اعتقال صادرة عن السلطات البلجيكية، متهمون بالانضمام لمنظمة إجرامية تهدف إلى المساعدة في الهجرة غير الشرعية.

وأضاف البيان أن المشتبه بهم كانوا يعطون المهاجرين أوراق هوية دبلوماسية مزورة من سانت كيتس ونيفيس، ويصعدون بها على متن طائرة متجهة إلى الدولة الكاريبية، في رحلة تتضمن التوقف في أوروبا.

وتابعت الشرطة الإيطالية أن المهاجرين، الذين وُصِفوا بأن معظمهم من الأكراد أو العراقيين، كانوا يهبطون من الطائرة ويكشفون عن هويتهم الحقيقية ويطلبون اللجوء.

ووفقا لمحققين وثقوا خمس عمليات هبوط منفصلة في إيطاليا وألمانيا وفرنسا والنمسا وبلجيكا بين أكتوبر- تشرين الأول وديسمبر- كانون الأول من عام 2020، فقد دفع كل مهاجر نحو عشرة آلاف يورو مقابل الرحلة.

وتم القبض على المشتبه بهم بعد تحقيقات مشتركة أجرتها الشرطة في الدول الأوروبية الخمس، بمساعدة من السلطات الأمريكية ووكالتي يوروبول ويوروجاست التابعتين للاتحاد الأوروبي. وقال قائد الشرطة كوستانتينو سكودييري لرويترز إنه تم القبض على ثلاثة أشخاص من بينهم إيطالي ومصريين اثنين في روما، بينما اعتقل مصري آخر وامرأة تونسية في بروكسل.

ولا يزال البحث جاريا عن اثنين آخرين مشتبه بهما في إيطاليا وبلجيكا. وفي إطار العملية، صادرت الشرطة البلجيكية طائرتين خاصتين بقيمة 426 ألف يورو.