اندلاع حريق في طائرة هندية في مطار مسقط وإجلاء ركابها

اندلع حريق في طائرة تابعة لشركة "إير إنديا إكسبرس" صباح الأربعاء في مطار مسقط الدولي، ما أدى إلى إجلاء ركابها بحسب ما أعلنت هيئة الطيران المدني العماني.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على حسابها على تويتر "تعرضت رحلة الطيران الهندي السريع (..) في تمام الساعة 11:33 صباح اليوم لحدوث عطل ونشوب حريق في أحد المحركات قبل إقلاعها من مطار مسقط الدولي".

وبحسب الهيئة فإنه تم إخلاء المسافرين الذين كانوا على متن الطائرة و "نتج عن ذلك بعض الاصابات الخفيفة نتيجة تدافع الركاب أثناء عملية الإخلاء".

ولم تعلن الهيئة عن عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة أو توضح عدد المصابين.

ومن جهته، أكد رئيس المديرية العامة للطيران المدني الهندي آرون كومار لوكالة فرانس برس أنه "تم إجلاء كافة الركاب بأمان بعد اكتشاف دخان في المحرك رقم 2 على متن طائرة اير انديا اكسبرس على المدرج في مطار مسقط".

وأكد كومار أنه "سيتم ترتيب رحلة جوية للإغاثة. سنقوم بالتحقيق في الحادث وسنتخذ الإجراء المناسب".

في آب/اغسطس 2020، تحطمت طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة اير انديا اكسبرس كانت تقوم بالرحلة الرقم 1344، في مطار كوزيكود في ولاية كيرالا بجنوب البلاد وكانت تقل 190 راكبا ومن افراد الطاقم.