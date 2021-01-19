الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران ستسمح لطائرة بوينغ 737 ماكس باستئناف الخدمة الأسبوع المقبل

أعلن مدير الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران باتريك كي الثلاثاء أن هذه الهيئة ستمنح "الأسبوع المقبل" الإذن باستئناف خدمة طائرة بوينغ 737 ماكس بعد تعديلات أدخلت على الطائرة إثر حادثين أوقعا 346 قتيلا.

وقال باتريك كي خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو "نتوقع نشره (إذن الطيران) الأسبوع المقبل. من وجهة نظرنا، ستتمكن بوينغ ماكس من التحليق مجددا (في أوروبا) اعتبارا من الأسبوع المقبل". وأضاف "لقد وصلنا إلى المرحلة التي تم فيها استيفاء متطلباتنا الأربعة" وهي "الفهم الجيد لما حدث" في السابق و"معالجة كل العوامل التي أدت إلى وقوع الحوادث"، وتمكين الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران نفسها من التحقق من عدد من النقاط "الحاسمة" وأن يكون الطيارون "على دراية وتدريب صحيحين".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر أعطت إدارة الطيران الفدرالية (إف إف إيه) ثم السلطات البرازيلية، الضوء الأخضر لعودة هذه الطائرات إلى الخدمة. كما أعلنت كندا الإثنين أنها ستسمح باستئناف الرحلات الجوية فوق أراضيها لطائرة بوينغ 737 ماكس بدءا من يوم الأربعاء.

ويعني الضوء الأخضر الذي أعطي لطائرة 737 ماكس للتحليق في الأجواء الاوروبية، أن شركة "بوينغ" التي واجهت انتكاسات بسبب الحوادث المتكررة لهذا الطراز من الطائرات إضافة إلى أزمة فيروس كورونا المستجد، ستكون قادرة على استئناف تسليم الطلبيات على طائراتها إلى القارة العجوز. لذلك، يمكن للشركة المصنعة أن تأمل في تحسين ربحيتها إذ يدفع الزبائن الجزء الأكبر من الكلفة عندما يتسلمون الطلبية.