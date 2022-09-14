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أوكرانيا

زيلينسكي يزور مدينة إيزيوم الرئيسية في الشرق التي استعادتها أوكرانيا من الروس

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
زيلينسكي يزور مدينة إيزيوم الرئيسية في الشرق التي استعادتها أوكرانيا من الروس
زيلينسكي يزور مدينة إيزيوم الرئيسية في الشرق التي استعادتها أوكرانيا من الروس   -   حقوق النشر  أ ب

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء مدينة إيزيوم الاستراتيجية التي استعادتها القوات الأوكرانية في منطقة خاركيف في شرق البلاد. وهذه أول زيارة للأراضي التي استعيدت من الروس هذا الشهر في هجوم مضاد.

"شارك" زيلينسكي في احتفال رفع العلم الأوكراني، حسبما أعلن اللواء 25 المحمول على "فيسبوك". وقال زيلينكسي في رسالة مرفقة بصورة له مع جنود في هذه المدينة، نشرها عبر حسابه على تطبيق "تلغرام"، "علمُنا الأزرق والأصفر يرفرف بالفعل فوق إيزيوم".