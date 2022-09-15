English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
أوكرانيا

بعد حادث سير.. كييف تعلن أن زيلينسكي بخير ولم يصب بجروح بالغة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي   -   حقوق النشر  AP Photo

أعلنت الرئاسة الأوكرانية ليل الأربعاء أنّ سائقاً اصطدم بعربته في كييف بسيارة كان على متنها الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي لم يصب بجروح بالغة في الحادث.

وقال المتحدّث باسم الرئاسة سيرغي نيكيفوروف في بيان نُشر على فيسبوك فجر الخميس في الساعة 01:22 (الأربعاء 22:22 ت غ) إنّه "في كييف، اصطدمت عربة بسيارة رئيس أوكرانيا ومرافقيه".

وأضاف أنّ "الأطباء المرافقين للرئيس قدّموا مساعدة عاجلة لسائق العربة ونقلوه إلى سيارة إسعاف".

وأكّد المتحدّث أنّه "تمّ فحص الرئيس من قبل طبيب ولم يتمّ العثور على أية إصابات بالغة. الشرطة ستحقّق في كل ملابسات الحادث"، من دون مزيد من التفاصيل.

وبعيد وقوع الحادث قال زيلينسكي في رسالته المصوّرة اليومية إنّه عاد من منطقة خاركيف التي "تمّ تحريرها بالكامل تقريباً" منذ شنّت قواته هجوماً مضادّاً خاطفاً لطرد القوات الروسية من الأراضي التي تحتلّها.